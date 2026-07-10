Un grave episodio di violenza domestica ha scosso la comunità di Loreto, in provincia di Ancona, dove nella serata di giovedì 9 luglio 2026 si è consumato un femminicidio. L'autore del gesto, Sami Khemaies, un uomo di 39 anni di nazionalità tunisina, è stato sottoposto a fermo e trasferito nel carcere di Ancona. È accusato di aver accoltellato a morte la moglie, Luigia Fortunato, di 33 anni, originaria di Cerignola, in provincia di Foggia. La tragedia si è verificata all'interno dell'abitazione della coppia, situata nel comune marchigiano, intorno alle ore 22, al culmine di una violenta lite.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe sferrato diversi fendenti alla donna durante un alterco degenerato in modo fatale. Dopo aver commesso l'omicidio, Sami Khemaies non ha tentato la fuga, ma si è recato spontaneamente presso la caserma dei Carabinieri di Porto Recanati, in provincia di Macerata. Qui, senza esitazione, ha confessato il delitto, pronunciando le parole: "L'ho uccisa". Questa ammissione ha immediatamente innescato l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno avviato le procedure di rito.

L'intervento delle autorità e la formalizzazione del fermo

L'allarme è scattato a seguito della confessione dell'uomo presso la caserma di Porto Recanati. I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile (NORM) di Osimo e Porto Recanati sono intervenuti prontamente per gestire la situazione.

La vittima, Luigia Fortunato, risiedeva a Loreto con il marito, e la sua vita è stata tragicamente interrotta da un atto di violenza inaudita che ha avuto luogo tra le mura domestiche.

Nella notte tra il 9 e il 10 luglio 2026, i militari hanno formalizzato il fermo di Sami Khemaies. Dopo le prime procedure di identificazione e l'acquisizione della sua confessione, l'uomo è stato trasferito presso il carcere di Ancona, dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini sono in corso per chiarire ogni dettaglio della dinamica dei fatti, inclusi gli eventuali precedenti della coppia e le circostanze esatte che hanno portato a questo tragico epilogo.