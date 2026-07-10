Dopo giorni di intenso lavoro, i vigili del fuoco hanno annunciato la conclusione delle operazioni di spegnimento del vasto incendio che aveva colpito il magazzino dell'azienda Bertolini, situato in via Minzoni a Milano. Il rogo, divampato mercoledì sera, ha richiesto un intervento complesso e la consultazione dell'Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, per una scrupolosa valutazione della situazione ambientale post-emergenza.

A seguito di queste approfondite verifiche, l'Ats, l'Agenzia di Tutela della Salute, ha ufficialmente comunicato la revoca delle limitazioni che erano state imposte per salvaguardare la salute pubblica.

Tra le misure inizialmente adottate figuravano il divieto di utilizzo degli spazi all'aperto nelle scuole e nei nidi della zona, nonché la raccomandazione di evitare attività fisica all'aperto, oltre a una serie di altre precauzioni specifiche rivolte ai residenti dell'area interessata.

Le precauzioni che restano in vigore

Nonostante la revoca della maggior parte delle restrizioni, una specifica misura precauzionale rimane in vigore: la necessità di evitare il consumo di verdure coltivate sui balconi e negli orti all'interno di un'area di 500 metri da via don Minzoni. Questa indicazione è mantenuta per minimizzare qualsiasi potenziale rischio legato a una possibile contaminazione dei prodotti ortofrutticoli nelle immediate vicinanze del sito dell'incendio.

L'Ats aveva precedentemente stabilito un insieme di limitazioni per la popolazione e per le attività scolastiche, che includevano la sospensione dell'uso degli spazi esterni e il divieto di praticare attività fisica all'aperto. Con il completamento delle operazioni di spegnimento e le successive verifiche ambientali, tali restrizioni sono state formalmente revocate, ad eccezione della raccomandazione riguardante il consumo di verdure locali, che continua a essere valida come forma di cautela.

Il ruolo dell'Ats nella tutela della salute

L'Ats, in qualità di ente del servizio sanitario regionale, svolge un ruolo cruciale nella promozione e nella tutela della salute pubblica. In situazioni di emergenza ambientale, come quella generata dall'incendio nel magazzino Bertolini, l'Agenzia interviene prontamente per valutare i rischi per la popolazione e per adottare le misure più appropriate a garantire la sicurezza sanitaria.

L'ente opera in stretta collaborazione con altre autorità, quali l'Arpa e i vigili del fuoco, per monitorare costantemente la qualità dell'aria e l'eventuale presenza di sostanze pericolose, fornendo indicazioni precise e tempestive ai cittadini e alle istituzioni locali per la gestione dell'emergenza e la prevenzione di ulteriori rischi.