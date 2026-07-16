Si sono celebrati nella Basilica della Santa Casa di Loreto i funerali di Luigia, la donna tragicamente scomparsa nei giorni scorsi nella cittadina marchigiana. L'evento ha visto una vasta partecipazione di cittadini, amici, familiari e rappresentanti delle istituzioni locali, tutti riuniti in un momento di profondo cordoglio.

La funzione religiosa è stata presieduta dall'arcivescovo prelato di Loreto, monsignor Fabio Dal Cin, che ha pronunciato parole di riflessione e di vicinanza. Durante l'omelia, il vescovo ha espresso il dolore della comunità e ha ribadito con forza un messaggio chiaro: 'Questa tragedia non deve ripetersi'.

Un appello all'impegno collettivo per prevenire ulteriori episodi di tale gravità, risuonato tra le navate della Basilica, luogo simbolo di fede e speranza.

L'addio della comunità e il messaggio del vescovo

La cerimonia si è svolta in un'atmosfera di palpabile commozione. Oltre ai familiari, erano presenti il sindaco di Loreto e altre autorità locali, che hanno voluto testimoniare la vicinanza delle istituzioni alla famiglia colpita dal lutto. Una folla silenziosa e partecipe ha affollato la chiesa, stringendosi attorno ai parenti della vittima e dimostrando il dolore condiviso dall'intera comunità. Numerosi i messaggi di solidarietà e di speranza affinché simili eventi non si verifichino mai più, uniti nella memoria di Luigia.

La Basilica della Santa Casa: un simbolo per Loreto

La Basilica della Santa Casa, che ha ospitato le esequie, rappresenta uno dei principali luoghi di culto e di pellegrinaggio della regione Marche. Situata nel cuore di Loreto, è meta costante di fedeli provenienti da ogni parte d'Italia e dall'estero. Rinomata per custodire la Santa Casa, venerata come la dimora originaria della Vergine Maria, l'edificio è un punto di riferimento spirituale di grande importanza. La sua architettura, ricca di storia e arte, sottolinea il ruolo centrale che la Basilica riveste nella vita religiosa e culturale della comunità locale, conferendo solennità a ogni evento che vi si svolge.