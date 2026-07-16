Daniele Rezza, imputato per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, è stato dichiarato pienamente capace di intendere e di volere al momento dei fatti. L'episodio, avvenuto a Milano nel 2023, vide Mastrapasqua perdere la vita in seguito a una lite scaturita per delle cuffiette. La perizia psichiatrica, disposta nell'ambito del procedimento giudiziario, ha categoricamente escluso la presenza di un vizio di mente nell'accusato.

La lite tra i due giovani, scoppiata per il possesso di un paio di cuffiette, degenerò rapidamente in un'aggressione mortale. La consulenza psichiatrica, depositata durante l'udienza, ha ribadito che "Daniele Rezza non presenta alcun vizio di mente" e che era "pienamente capace di intendere e di volere" al momento dell'omicidio.

Tale valutazione si è rivelata cruciale per l'evoluzione del procedimento in corso presso il Tribunale di Milano.

L'esito della perizia psichiatrica

Lo specialista incaricato dal giudice ha condotto un'approfondita analisi della documentazione clinica e ha avuto diversi colloqui con Rezza. L'esito della relazione è stato inequivocabile: nessun disturbo mentale è stato riscontrato che potesse compromettere la sua capacità di intendere e di volere. Il Tribunale di Milano ha acquisito la relazione agli atti, stabilendo che Rezza dovrà rispondere integralmente delle sue azioni davanti alla giustizia ordinaria.

Nel corso dell'udienza, è stato nuovamente sottolineato come la lite tra Rezza e Mastrapasqua, scaturita per motivi futili, abbia avuto un epilogo tragico.

La famiglia della vittima, presente in aula, ha assistito alla lettura della perizia senza rilasciare dichiarazioni. La difesa di Rezza aveva richiesto l'accertamento per valutare eventuali attenuanti legate a presunti disturbi psichici, ma la relazione peritale ha escluso tale eventualità.

Il procedimento al Tribunale di Milano

Il procedimento penale si sta svolgendo presso il Tribunale di Milano, l'organo giudiziario competente per i reati commessi nel capoluogo lombardo. Nel caso specifico, il Tribunale aveva disposto la perizia psichiatrica proprio per accertare la capacità di intendere e di volere dell'imputato, in conformità con la normativa vigente.

L'esclusione del vizio di mente per Daniele Rezza costituisce un elemento cruciale del procedimento e influenzerà le fasi processuali future. Il caso continua a essere seguito con attenzione dall'opinione pubblica e dai media locali.