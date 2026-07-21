Momenti di tensione si sono vissuti la sera del 20 luglio 2026, quando i Carabinieri di Roma sono intervenuti prontamente in un bar della capitale. L'allarme era scattato a seguito di diverse segnalazioni preoccupanti che indicavano la presenza di un uomo armato di un grosso machete all'interno del locale. Il protagonista dell'episodio, un 48enne residente nella zona, non solo avrebbe minacciato i clienti presenti, ma avrebbe anche causato danni ad alcuni tavolini del bar. Al momento dell'intervento delle forze dell'ordine, l'uomo ha tentato di opporsi all'arresto, trovando il supporto inaspettato del fratello, un 50enne, sopraggiunto sul posto pochi istanti dopo.

La situazione, già critica, è rapidamente degenerata in una breve colluttazione. Nonostante la resistenza opposta, i militari dell'Arma sono riusciti con professionalità a disarmare e immobilizzare entrambi i fratelli, riportando la calma nel locale. Il machete, strumento della minaccia, è stato immediatamente sequestrato come prova. I due uomini, entrambi residenti nella stessa area, sono stati quindi condotti in caserma. Qui sono stati trattenuti, in quanto gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto abusivo di arma. Entrambi sono stati successivamente trasferiti presso le aule di piazza Clodio per l'attesa udienza di convalida dell'arresto.

I precedenti del 48enne: un arresto per armi clandestine

L'episodio nel bar non rappresenta il primo contatto del 48enne con la giustizia. Solamente un mese prima di questo recente arresto, l'uomo era già finito in manette per una serie di gravi reati: detenzione abusiva di arma clandestina e munizioni, alterazione di armi e ricettazione. In quell'occasione, un'accurata perquisizione scattata all'interno della sua cantina aveva portato i Carabinieri a un significativo ritrovamento. Era stato rinvenuto e posto sotto sequestro un fucile calibro 12, le cui canne e il calcio erano stati mozzati, una modifica evidentemente finalizzata a renderlo più facilmente occultabile. Insieme all'arma, erano state trovate anche cinque cartucce.

Dettagli sul fucile sequestrato e le indagini in corso

Ulteriori dettagli emersi dalle indagini relative al precedente arresto hanno rivelato la natura del fucile calibro 12 sequestrato al 48enne. L'arma, infatti, era stata rubata nel gennaio 2018 e, come già accertato, presentava le canne e il calcio tagliati. Al momento del ritrovamento, il fucile era ancora carico, un particolare che ne sottolinea la pericolosità. L'arma è stata immediatamente sottoposta a esami balistici approfonditi per ulteriori accertamenti. Il Tribunale di Roma aveva già convalidato l'arresto del 48enne per le accuse di detenzione abusiva di arma clandestina, alterazione di arma da fuoco e ricettazione. Le indagini su tutte le armi sequestrate, sia il machete che il fucile, sono tuttora in corso per chiarire ogni aspetto delle vicende.