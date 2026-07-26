Un violento maltempo ha colpito la provincia di Pesaro-Urbino nella mattinata del 26 luglio 2026, causando significativi disagi alla circolazione e richiedendo numerosi interventi di emergenza. L'intenso acquazzone, accompagnato da raffiche di vento, ha portato alla temporanea chiusura della strada statale 73 Bis “di Bocca Trabaria” a Sant’Angelo in Vado. La chiusura, in entrambe le direzioni, si è resa necessaria a causa della caduta di un albero sulla carreggiata, con la circolazione deviata su percorsi alternativi locali, indicati sul posto per guidare gli automobilisti.

Il personale Anas è prontamente intervenuto per ripristinare la transitabilità della statale. Nella stessa area, si sono susseguiti altri interventi per la rimozione di alberi caduti. Il fronte del maltempo si è esteso anche alla provincia di Ancona, dove sono state segnalate situazioni di pericolo per alberi e una persiana instabile, evidenziando l'ampia portata dei fenomeni atmosferici nelle Marche.

Danni e interventi nel Pesarese

La forte perturbazione ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco in numerose occasioni, sia lungo la costa che nell'entroterra. Le situazioni più critiche si sono verificate nell'area di Urbania e Sant’Angelo in Vado, dove due piante sono cadute su altrettante automobili in marcia.

Fortunatamente, in entrambi gli episodi non si sono registrati feriti. Un albero ha colpito un'auto sulla strada tra Urbania e Piobbico, mentre un secondo ha interessato un'altra vettura appena fuori dal centro abitato di Sant’Angelo in Vado. Le squadre di soccorso hanno operato per rimuovere gli ostacoli, liberare le carreggiate e garantire la sicurezza dei tratti stradali coinvolti.

Anche tra Fano e la periferia di Pesaro, il maltempo ha lasciato il segno con diverse segnalazioni di alberi, rami spezzati e piante rese pericolanti. A Fano, le operazioni si sono concentrate soprattutto nelle zone di Fenile e Chiaruccia, nell'area adiacente all'aeroporto e in altre località esterne ai centri urbani.

Allagamenti e prospettive di miglioramento

La notevole quantità d'acqua precipitata in un breve lasso di tempo ha provocato anche allagamenti temporanei su diverse strade, in particolare dove tombini e caditoie erano ostruiti da foglie, aghi di pino e altri detriti trascinati dalla pioggia. In alcune arterie, l'acqua si è accumulata ai margini della carreggiata, rallentando il traffico e rendendo indispensabili interventi per liberare gli scarichi.

Con l'attenuarsi del temporale, la situazione ha iniziato a migliorare progressivamente. L'acqua accumulata sulle strade sta defluendo e, al momento, non sono state segnalate situazioni di allagamenti di particolare gravità. Tuttavia, proseguono gli interventi per la rimozione di rami e alberi caduti e per la verifica della stabilità delle piante, rese instabili dal terreno intriso d'acqua. I vigili del fuoco mantengono un monitoraggio costante delle richieste provenienti dalle varie località della provincia.