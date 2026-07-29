Il sindaco di Napoli e commissario straordinario per Bagnoli, Gaetano Manfredi, ha annunciato l'intenzione di proporre la realizzazione di “campi boa straordinari”. L'iniziativa mira a soddisfare le numerose richieste di velisti e diportisti che desiderano assistere alla Coppa America. La proposta sarà sottoposta all'attenzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) e dell'Autorità portuale. L'annuncio è giunto al termine di un sopralluogo presso il cantiere dell'ex area Italsider, alla presenza del ministro Foti.

Manfredi ha evidenziato l'importanza di sviluppare un sistema di accoglienza che trascenda i confini della sola città di Napoli, estendendosi all'intero Golfo.

Questo include le isole, l'area flegrea, la zona sorrentina e le aree interne, tutte considerate “grandi opportunità” per l'evento. La Città metropolitana è attivamente impegnata in questo progetto per assicurare una ricezione adeguata ai numerosi visitatori attesi in occasione della prestigiosa manifestazione sportiva internazionale.

La Coppa America come motore di riqualificazione per Bagnoli

La Coppa America di vela si configura come un'occasione unica per accelerare i programmi di riqualificazione già avviati nell'area di Bagnoli. Il sindaco Manfredi ha sottolineato come l'evento possa fungere da catalizzatore per la trasformazione della costa occidentale di Napoli, un'area segnata in passato dal fallimento dell'illusione industriale.

Gli interventi previsti includono la messa in sicurezza della colmata attraverso il processo di capping, ovvero la copertura con strati protettivi. Successivamente, la colmata sarà trasformata in una suggestiva terrazza a mare, dotata di acque balneabili, aree dedicate alla pesca e zone attrezzate per il pubblico.

È importante notare che non è prevista la costruzione di un porto turistico a Bagnoli. Gli equipaggi partecipanti saranno invece ospitati sull'isolotto di Coroglio durante le preregate, in programma a settembre. Il protocollo di gestione dell'area contempla inoltre la creazione di una cittadella sportiva all'interno del futuro Parco dello Sport. Questa struttura sarà affidata alle Fiamme Oro e promuoverà attività sportive rivolte alla comunità, con un'attenzione particolare all'inclusione sociale e alla promozione della legalità.

Miglioramenti infrastrutturali e coinvolgimento cittadino

L'arrivo della Coppa America porterà con sé significativi miglioramenti infrastrutturali per la città. Tra questi, si annoverano nuove linee tranviarie, l'estensione della metropolitana collinare e interventi di riqualificazione su ben venti strade nel quartiere di Bagnoli. Il coinvolgimento della città non si limiterà alla sola zona costiera: spazi emblematici come la Villa comunale e la Villa Floridiana saranno utilizzati per permettere ai cittadini di assistere alle regate. L'obiettivo è lasciare un “segno duraturo”, attraverso la realizzazione di tribune panoramiche nei quartieri collinari e una maggiore accessibilità alle aree interessate dall'evento, garantendo un'esperienza completa e partecipativa per tutta la comunità.