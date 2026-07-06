La Giunta regionale delle Marche ha ufficialmente dato il via libera all'operazione denominata 'Marche sicure', un'iniziativa strategica e di ampio respiro pensata per rafforzare in maniera significativa la sicurezza su tutto il territorio regionale. Il provvedimento, approvato in data 6 luglio 2026, si propone di diffondere e consolidare la cultura della sicurezza attraverso un sistema di azioni coordinate e sinergiche che coinvolgono attivamente le istituzioni, gli enti locali e le forze dell'ordine.

Il protocollo d'intesa, fulcro di questa operazione, delinea una serie di interventi mirati e ben strutturati.

Tra questi, spiccano l'incremento dei controlli e delle verifiche sul territorio, la promozione di mirate campagne informative rivolte all'intera cittadinanza e una stretta collaborazione tra le diverse amministrazioni pubbliche coinvolte. L'obiettivo primario e dichiarato è quello di prevenire efficacemente situazioni di rischio e, di conseguenza, garantire una maggiore e più capillare tutela per l'intera popolazione marchigiana. La Giunta regionale ha tenuto a sottolineare come la sicurezza rappresenti una priorità assoluta nell'agenda politica e come l'operazione 'Marche sicure' si inserisca organicamente in un quadro più ampio di iniziative già avviate e consolidate, tutte volte a migliorare la qualità della vita sia nei centri urbani che nelle aree periferiche della regione.

Il protocollo: azioni concrete per la sicurezza integrata

Il protocollo, formalmente siglato presso la sede della Regione Marche, prevede il coinvolgimento di un vasto numero di soggetti istituzionali e la realizzazione di un articolato programma di attività. Tra queste, sono contemplate iniziative di formazione specifica, l'organizzazione di incontri pubblici aperti alla cittadinanza e momenti di confronto costruttivo tra i cittadini stessi e gli operatori del settore della sicurezza. Vengono inoltre programmati importanti investimenti in tecnologie avanzate per la videosorveglianza e l'implementazione di strumenti innovativi destinati al monitoraggio costante e capillare del territorio. L'accordo stabilisce, infine, la creazione di tavoli tecnici permanenti, dedicati all'analisi approfondita delle criticità esistenti e alla definizione di strategie condivise e proattive per affrontarle.

Tra le azioni principali e più visibili che verranno messe in campo, figurano l'organizzazione di eventi informativi tematici, la diffusione capillare di materiali divulgativi chiari ed efficaci e la promozione di ampie campagne di sensibilizzazione. Queste ultime saranno indirizzate in particolare alle scuole, con l'obiettivo di educare le nuove generazioni, e ai luoghi pubblici, per raggiungere il maggior numero possibile di persone. Il protocollo punta, inoltre, a favorire attivamente la partecipazione dei cittadini, coinvolgendoli direttamente nelle attività di prevenzione e nella segnalazione tempestiva di eventuali situazioni di pericolo o di potenziale rischio, riconoscendone il ruolo fondamentale per una sicurezza partecipata.

La Regione Marche: coordinamento e supporto per un territorio più sicuro

La Regione Marche, in qualità di promotrice e coordinatrice dell'intera iniziativa, si impegna a garantire il supporto necessario e costante a tutti gli enti e le istituzioni coinvolte nell'attuazione del protocollo. L'operazione 'Marche sicure' si configura come un tassello di fondamentale importanza all'interno della più ampia strategia regionale per la sicurezza. Una strategia che si fonda saldamente sulla collaborazione inter-istituzionale e sulla valorizzazione delle risorse e delle specificità locali, elementi chiave per un approccio efficace. La Regione sottolinea con forza l'importanza di un approccio integrato e partecipato per affrontare le complesse sfide legate alla sicurezza, ponendo una particolare enfasi sulla prevenzione e sull'informazione come pilastri irrinunciabili.

La firma di questo protocollo e l'avvio concreto delle azioni operative segnano un passo significativo e tangibile verso una maggiore e più diffusa tutela dei cittadini marchigiani. L'obiettivo ultimo è quello di diffondere una cultura della sicurezza che sia non solo ampia ma anche profondamente condivisa e radicata su tutto il territorio regionale, contribuendo a creare un ambiente di vita più sereno e protetto per tutti.