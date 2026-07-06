Il 4 luglio 2026 ha segnato l'inizio dei saldi estivi anche in Friuli Venezia Giulia. A Trieste, fin dalle prime ore del mattino, le vie del centro hanno registrato una notevole affluenza di cittadini e turisti, desiderosi di approfittare delle prime offerte e favoriti da un clima più mite dopo i giorni di caldo intenso. L'avvio della stagione degli sconti è stato arricchito da iniziative speciali, tra cui la "Notte dei Saldi 2026", evento ideato dall'Amministrazione comunale e promosso dalla Confcommercio provinciale.

Per l'occasione, i negozi del centro di Trieste hanno esteso l'orario di apertura fino a tarda sera, con l'obiettivo di stimolare gli acquisti e accrescere l'attrattività turistica della città.

La "Notte dei Saldi" ha offerto un ricco programma di animazione fino alla mezzanotte, con la presenza di cori, gruppi di ballerini e musicisti che hanno coinvolto attivamente il pubblico e vivacizzato le strade. La risposta dei partecipanti è stata giudicata positiva dagli organizzatori.

Il bilancio di Confcommercio e l'impatto del clima

Elena Pellaschiar, vicepresidente della Confcommercio provinciale di Trieste e coordinatrice del Gruppo Commercio, ha espresso soddisfazione per l'andamento iniziale: "Il caldo si è un po' attenuato rispetto a qualche giorno fa – siamo molto contenti per le prime risposte dei consumatori e pensiamo che ci sarà una buona affluenza anche questa sera". Il primo bilancio dell'associazione è nettamente positivo, evidenziando una significativa partecipazione sia durante il giorno che nel corso della "Notte dei Saldi".

Le temperature più miti, dopo un periodo di caldo intenso che aveva rallentato gli acquisti, hanno indubbiamente favorito il ritorno dei clienti nei negozi.

La Confcommercio Trieste conferma le stime nazionali che prevedono una spesa pro capite superiore ai 200 euro per il periodo dei saldi estivi. L'associazione si dichiara soddisfatta della risposta dei consumatori e dell'ottimo avvio della prima giornata di sconti, con l'auspicio che il trend positivo possa continuare anche nelle prossime giornate.

La "Notte dei Saldi": un volano per commercio e turismo

La "Notte dei Saldi 2026" è stata concepita con l'obiettivo di incentivare lo shopping nei negozi locali e, al contempo, rafforzare l'attrattività turistica di Trieste.

L'evento ha visto una partecipazione attiva di commercianti, residenti e turisti, anche grazie alle numerose attività di animazione che si sono svolte fino a mezzanotte. L'elevata affluenza registrata durante la serata ha pienamente confermato le aspettative degli organizzatori, segnando un inizio promettente per la stagione degli sconti estivi nel capoluogo giuliano.

La sinergia tra l'amministrazione comunale e Confcommercio si è rivelata fondamentale per offrire un'esperienza di shopping estesa e arricchita da intrattenimento. Questa collaborazione mira a sostenere il commercio locale e a valorizzare il centro cittadino durante l'intero periodo dei saldi.