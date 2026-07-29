Un giovane di 27 anni, di origine peruviana e residente a Firenze, è stato ritrovato senza vita nelle acque del torrente Lima, in località Ponte a Maggio, nel comune di Bagni di Lucca (Lucca). La tragica scoperta è avvenuta il 29 luglio 2026, dopo che il ragazzo era scomparso mentre faceva il bagno durante una gita con amici, anch'essi provenienti dal capoluogo toscano.

Le circostanze della scomparsa

Secondo le prime ricostruzioni, il 27enne stava facendo il bagno nel torrente insieme a due amici. Il giovane si trovava su un materassino che, per cause ancora da chiarire, si è improvvisamente ribaltato.

Caduto in acqua, il ragazzo non è più riuscito a riemergere, scomparendo alla vista dei presenti. Le ricerche sono scattate nel primo pomeriggio, intorno alle ore 14, mobilitando i vigili del fuoco, il personale del 118 e il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (Sast).

Le operazioni di ricerca e il ritrovamento

Il corpo senza vita del giovane è stato individuato e recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto con gli altri soccorritori. La vittima e i suoi due amici facevano parte di un gruppo di cinque persone, tutte arrivate da Firenze per trascorrere una giornata nella zona di Bagni di Lucca. Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione l'esatta dinamica dell'incidente.

Il torrente Lima: contesto e frequentazione

Il torrente Lima, che attraversa la provincia di Lucca, è un corso d'acqua ampiamente conosciuto e frequentato, specialmente durante i mesi estivi. Molti visitatori scelgono le sue rive per attività ricreative come il bagno, le escursioni e momenti di relax a contatto con la natura. La specifica località di Ponte a Maggio, teatro di questo tragico episodio, è nota per le sue caratteristiche aree naturali e per i numerosi punti che consentono un facile accesso al torrente.