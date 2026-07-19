In occasione dell'anniversario della strage di via D'Amelio, il 19 luglio 2026, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha commemorato l'omicidio del giudice antimafia Paolo Borsellino, avvenuto in quel tragico evento. Mattarella ha sottolineato come la strage abbia rappresentato il culmine di un disegno eversivo di vasta portata, il cui obiettivo primario era quello di piegare le istituzioni democratiche del Paese e di minare la stessa libertà degli italiani. Con parole ferme e chiare, il Capo dello Stato ha dichiarato che tale disegno eversivo è stato definitivamente sconfitto, evidenziando la resilienza e la forza della Repubblica.

Il Presidente ha rimarcato che la Repubblica ha saputo dimostrare la propria superiorità e la propria inattaccabilità, riuscendo a catturare e a condannare sia i carnefici materiali sia i mandanti occulti di quell'atroce delitto. Per Sergio Mattarella, le figure di Paolo Borsellino e del suo collega Giovanni Falcone rimangono simboli luminosi e imprescindibili della riscossa civile che ha attraversato e rafforzato il Paese dopo anni di violenza e sopraffazione mafiosa.

La memoria della strage e l'eredità di Borsellino

La strage di via D'Amelio, consumatasi il 19 luglio 1992, appena due mesi dopo l'altrettanto devastante attentato di Capaci, ha lasciato un segno indelebile e profondo nella coscienza collettiva nazionale.

Quell'atto di inaudita violenza non solo spezzò la vita del giudice Paolo Borsellino, ma strappò all'affetto dei loro cari anche cinque valorosi agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. L'attentato, con la sua efferatezza, ha colpito al cuore la democrazia e la libertà degli italiani, cercando di instillare paura e rassegnazione.

La scomparsa di Paolo Borsellino, figura di spicco nella lotta alla criminalità organizzata, ha rappresentato una perdita inestimabile per la giustizia e per l'intera nazione. Il suo impegno, la sua integrità e il suo coraggio rimangono un faro per tutti coloro che credono nei valori della legalità e della giustizia.

La sua memoria è un monito costante contro ogni forma di prevaricazione e un incentivo a proseguire senza sosta la battaglia contro le mafie, a tutela della Repubblica e dei suoi principi fondanti.

La risposta dello Stato e la vittoria delle istituzioni

In occasione di questo significativo anniversario, il Presidente della Repubblica ha voluto ribadire con forza l'efficacia della risposta dello Stato di fronte a tali attacchi. La Repubblica, attraverso le sue articolazioni investigative e giudiziarie, ha saputo reagire con determinazione, assicurando alla giustizia non solo gli esecutori materiali ma anche coloro che, dalle retrovie, hanno ideato e ordinato la strage. Questo processo di accertamento della verità e di condanna dei responsabili ha dimostrato la solidità e la resilienza delle istituzioni democratiche italiane.

La capacità dello Stato di perseguire e punire i responsabili di crimini così efferati testimonia la sua forza istituzionale e la sua irrinunciabile volontà di difendere la legalità e la convivenza civile. La vittoria sulla criminalità organizzata, seppur ancora in corso, è un messaggio chiaro: nessun disegno eversivo potrà mai prevalere sulla determinazione di una nazione che si fonda sui principi di giustizia e libertà. La memoria di Paolo Borsellino e di tutte le vittime delle mafie continua a ispirare l'azione dello Stato e dei cittadini nella costruzione di una società più giusta e sicura.