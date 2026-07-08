Un incendio boschivo di vaste proporzioni è divampato l’8 luglio 2026 nel comune di Buti, in provincia di Pisa. Il rogo si è sviluppato lungo la strada provinciale 56 del Monte Serra, interessando rapidamente il sottobosco in una zona particolarmente scoscesa. Questa conformazione del terreno sta rendendo estremamente difficoltoso l’intervento diretto delle squadre di terra, che faticano a raggiungere i focolai più attivi. L’area colpita è storicamente riconosciuta per la sua elevata vulnerabilità agli incendi, una condizione aggravata dalle temperature elevate registrate in questi giorni e dalla prolungata assenza di precipitazioni, fattori che hanno contribuito a rendere la vegetazione fitta e secca, trasformandola in un potenziale combustibile.

Le Forze in Campo: Vigili del Fuoco, Volontari e Mezzi Aerei

Per fronteggiare l’emergenza, è stato attivato un imponente dispositivo di soccorso. Le operazioni di spegnimento vedono impegnati in prima linea i vigili del fuoco del comando di Pisa, supportati dal sistema antincendi boschivi (AIB) della Regione Toscana. Sul posto stanno operando ben diciotto squadre di volontari AIB, che lavorano incessantemente per contenere l'avanzata delle fiamme. A supporto delle squadre a terra, e data la difficoltà di accesso ai versanti più impervi, sono stati mobilitati quattro elicotteri della flotta regionale, che stanno effettuando continui lanci d’acqua dall’alto per rallentare il fronte del fuoco e mettere in sicurezza le aree più critiche.

Oltre al personale specializzato, sono presenti anche i carabinieri di Buti, che forniscono il necessario supporto logistico e di controllo, e il personale degli enti locali. Le squadre stanno concentrando ogni sforzo sul contenimento del fronte del fuoco, in particolare nelle zone più scoscese e difficilmente accessibili agli operatori. A tutela della sicurezza degli interventi e per prevenire ulteriori rischi, la strada provinciale 56 è stata temporaneamente chiusa al traffico, con l'invito a rispettare le deviazioni indicate.

Monitoraggio e Raccomandazioni per la Sicurezza

La situazione è costantemente monitorata dalle autorità locali. La sindaca di Buti, Arianna Buti, si è recata personalmente nell’area interessata per seguire da vicino l’evolversi delle operazioni e coordinare gli interventi.

Anche a livello regionale, l'attenzione è massima: il vicepresidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, pur impegnato a Firenze per una seduta del Consiglio, segue con attenzione gli sviluppi, esprimendo la sua vicinanza all’amministrazione comunale e a tutta la comunità di Buti colpita dall'evento. Mazzeo ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento a tutto il personale impegnato nelle complesse operazioni di spegnimento, evidenziando la grande professionalità, rapidità e senso di responsabilità dimostrati dal sistema regionale di prevenzione e intervento. Per quanto riguarda le origini del rogo, le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento. Le indagini approfondite partiranno solamente una volta che le fiamme saranno completamente domate e l’intera area sarà stata bonificata e messa in sicurezza.

Nel frattempo, le autorità competenti raccomandano vivamente a tutti i cittadini di rispettare scrupolosamente la chiusura temporanea della strada provinciale e di seguire attentamente tutte le indicazioni fornite per garantire la massima sicurezza sia dei residenti sia degli operatori sul campo.