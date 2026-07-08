Le Ferrovie Appulo Lucane (FAL) stanno portando a termine la realizzazione del sovrappasso di Santa Caterina, un'opera infrastrutturale strategica situata nel quartiere Picone di Bari. Il completamento dei lavori è atteso per il mese di agosto, con l'apertura al traffico veicolare e pedonale fissata per settembre. Questo intervento rappresenta un passo fondamentale per la città, poiché condurrà all'eliminazione dell'ultimo passaggio a livello gestito dalle FAL nel capoluogo pugliese, contribuendo in maniera significativa al potenziamento e alla velocizzazione della linea ferroviaria.

Dettagli dell'opera e benefici attesi

Il nuovo sovrappasso, che si estende per poco più di 80 metri, è stato progettato per accogliere un doppio senso di marcia per i veicoli. A completamento della struttura, saranno realizzati un marciapiede dedicato ai pedoni su un lato e una pista ciclabile sull'altro, promuovendo così la mobilità sostenibile. L'obiettivo primario dell'opera è duplice: da un lato, aumentare la sicurezza stradale e ferroviaria; dall'altro, migliorare la viabilità e la qualità della vita nei quartieri di Picone e Poggiofranco, riducendo al contempo le emissioni di gas di scarico prodotte dal traffico veicolare. L'avvio dei lavori risale alla fine del 2023, ma il cantiere ha subito alcune interruzioni.

Tra le cause principali figurano interferenze con la rete Enel e le abbondanti precipitazioni che hanno rallentato la produzione e la consegna delle travi del ponte, realizzate all'aperto.

Finanziamenti e tempistiche

Questo progetto si inserisce come intervento aggiuntivo rispetto ai nove già completati nell'ambito del "Progetto Strade Nuove", inaugurato nel novembre 2024. Il finanziamento, pari a 5,6 milioni di euro, è stato erogato dalla Regione Puglia attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020. Tale somma si aggiunge ai 18,9 milioni di euro già stanziati per altri interventi infrastrutturali realizzati dalle FAL. Secondo il cronoprogramma stabilito, entro agosto si prevede il completamento di tutte le fasi lavorative, incluse le finiture, i lavori accessori e i collaudi statici necessari.

L'apertura definitiva al traffico è, come confermato, prevista per il mese di settembre.

Contesto e impatto territoriale

Le Ferrovie Appulo Lucane sono un attore chiave nella gestione dei servizi di trasporto ferroviario e automobilistico in Puglia e Basilicata, con una forte vocazione verso la promozione della mobilità locale e l'integrazione tra le diverse modalità di trasporto pubblico. Interventi infrastrutturali come il sovrappasso di Santa Caterina sono parte integrante di una strategia più ampia volta al miglioramento continuo della rete viaria e ferroviaria urbana. L'obiettivo finale è garantire una maggiore sicurezza per i cittadini e favorire la sostenibilità del traffico all'interno dei centri urbani, contribuendo a un ambiente più vivibile e a una circolazione più fluida ed efficiente.