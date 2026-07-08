La Regione Marche ha annunciato l'approvazione del progetto esecutivo per il restauro e il consolidamento della Rocca di Arquata del Tronto, un edificio storico gravemente danneggiato dal sisma del 2016. Questo intervento cruciale, che prevede un finanziamento di 5,4 milioni di euro, rappresenta un passo significativo e atteso verso la salvaguardia e la valorizzazione di uno dei simboli più importanti del territorio marchigiano. L'approvazione segna l'avvio concreto delle procedure per il recupero di un bene di inestimabile valore culturale, duramente colpito dagli eventi sismici.

Situata nell'omonimo comune in provincia di Ascoli Piceno, la Rocca di Arquata del Tronto ha subito danni strutturali rilevanti a causa del terremoto che ha devastato il Centro Italia. Il progetto, approvato dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, è stato meticolosamente elaborato per includere interventi di restauro conservativo e un profondo consolidamento strutturale. L'obiettivo primario è restituire alla comunità locale e ai numerosi visitatori un sito di grande valore storico e culturale, garantendone la sicurezza e la piena fruibilità per le generazioni future.

Dettagli del progetto e fasi operative

Il finanziamento complessivo di 5,4 milioni di euro è destinato a coprire ogni singola fase dell'intervento, dalla messa in sicurezza iniziale fino alla ricostruzione meticolosa delle parti più compromesse.

La redazione del progetto esecutivo ha seguito scrupolosamente le prescrizioni e le indicazioni fornite dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, assicurando un approccio rispettoso della storia e dell'integrità del monumento. Tra le opere previste, spiccano il consolidamento delle imponenti mura perimetrali, il recupero attento delle strutture originarie e una generale valorizzazione degli spazi sia interni che esterni della fortezza, per migliorarne l'accessibilità e l'attrattiva.

La Regione Marche ha ribadito l'importanza strategica del restauro della Rocca di Arquata, considerandolo un pilastro fondamentale nella più ampia strategia di recupero e valorizzazione dei beni culturali devastati dal sisma.

Con l'approvazione del progetto esecutivo, si apre ora la fase cruciale della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori. Le tempistiche di realizzazione saranno rigorosamente allineate con quanto stabilito nel piano di ricostruzione post-sisma, per garantire un'esecuzione efficiente e tempestiva, essenziale per il rilancio del territorio.

La Rocca di Arquata del Tronto: un simbolo storico

La Rocca di Arquata del Tronto si erge come un maestoso complesso fortificato di origine medievale, posizionata strategicamente in una posizione dominante sulla suggestiva valle del Tronto. Nel corso dei secoli, questa imponente struttura ha svolto un ruolo cruciale di controllo e difesa del territorio, testimoniando epoche storiche significative e fungendo da baluardo.

Oggi, la Rocca non è solo un monumento, ma rappresenta uno dei principali punti di riferimento culturali e turistici dell'intera area, attirando visitatori e studiosi. Il suo recupero si inserisce armoniosamente nel vasto programma di ricostruzione post-sisma promosso dalla Regione Marche, un'iniziativa volta a tutelare, valorizzare e rilanciare l'intero patrimonio storico-artistico locale, offrendo nuove opportunità di sviluppo e riscoperta culturale.