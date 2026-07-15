Il 15 luglio 2026, numerosi rider si sono riuniti in piazza a Milano per chiedere l’introduzione di ammortizzatori sociali. Tali strumenti mirano a tutelare i lavoratori nelle ore più calde della giornata. La manifestazione, nel centro cittadino, ha coinvolto diverse sigle sindacali e rappresentanti del settore delle consegne, evidenziando le condizioni di lavoro.

I rider hanno evidenziato le difficoltà affrontate durante le ondate di calore, sottolineando la necessità di sospendere le attività nelle fasce orarie più critiche per la salute. Hanno chiesto sostegno economico per evitare una perdita di reddito quando le temperature estreme impediscono di lavorare in sicurezza.

La richiesta principale è l'attivazione di ammortizzatori sociali specifici, che compensino le mancate entrate per stop forzati da condizioni climatiche.

Le richieste dei lavoratori e il contesto della protesta

La protesta ha visto un'ampia partecipazione di lavoratori del food delivery, con cartelli e striscioni per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni. I rider hanno sollecitato l'apertura di un tavolo di confronto con aziende e autorità locali. L'obiettivo è trovare soluzioni condivise che garantiscano la sicurezza senza penalizzare il reddito. Il messaggio è stato chiaro: “Non possiamo rischiare la salute per una consegna”, chiedendo interventi normativi.

Tutele per i rider: un dibattito in evoluzione

Il tema delle tutele per i rider è centrale nel dibattito nazionale, con proposte e iniziative sindacali per garantire condizioni di lavoro più sicure e dignitose. Sebbene la figura del rider in Italia sia già regolamentata, la richiesta di ammortizzatori sociali per sospensioni dovute al caldo rappresenta una novità. La manifestazione di Milano si inserisce nel più ampio contesto di mobilitazione per i diritti dei lavoratori della gig economy, evidenziando la necessità di aggiornare le normative.