Due giovani, di 21 e 25 anni, sono stati arrestati e posti agli arresti domiciliari a Napoli con l'accusa di rapina aggravata. Sono ritenuti responsabili di aver sottratto a un turista statunitense un orologio di lusso Patek Philippe Nautilus, dal valore stimato di circa 130 mila euro. L'operazione è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia Napoli Centro, a conclusione di indagini coordinate dalla Procura di Napoli.

Dinamica della rapina e le indagini

L'episodio si è verificato la sera del 6 giugno scorso, in via Nardones, nel centro cittadino.

La vittima, un cittadino americano, era appena uscita da un ristorante con la moglie e la figlioletta quando è stata aggredita. Uno dei rapinatori, con casco e visiera scura, ha strappato con violenza l'orologio dal polso del turista. La vittima è stata trascinata per alcuni metri, riportando lesioni al polso sinistro.

Le indagini si sono avvalse dell'analisi dei sistemi di videosorveglianza privata della zona e dei lettori targa del circuito cittadino. Hanno permesso di ricostruire il percorso dello scooter e i movimenti pre-rapina. I due avevano effettuato diversi passaggi davanti al ristorante, suggerendo premeditazione e l'attesa dell'uscita della famiglia.

Approfondimenti investigativi in corso

Gli approfondimenti investigativi proseguono per verificare il coinvolgimento di altri soggetti. Si sta accertando se nella zona fossero presenti complici o "vedette" per segnalare potenziali vittime, in particolare turisti con orologi di lusso. Uno schema operativo già riscontrato in rapine simili, suggerisce che gli arrestati possano far parte di una rete criminale più ampia. Le verifiche sono in corso per un quadro completo.