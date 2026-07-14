Il garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, ha lanciato un allarme sulla grave carenza di personale nel carcere di Napoli Poggioreale. La struttura affronta una situazione critica con la mancanza di circa 200 agenti di polizia penitenziaria rispetto all'organico previsto. Questa deficienza numerica è stata definita "preoccupante" dal garante, che ha ribadito con forza un principio fondamentale: il diritto alla dignità delle persone detenute non è in alcun modo negoziabile. La problematica incide profondamente sulle condizioni di vita dei reclusi e sull'efficacia del sistema penitenziario.

La grave situazione a Poggioreale

La visita di Ciambriello al carcere di Poggioreale ha permesso di constatare direttamente le criticità derivanti dalla carenza di personale. La mancanza di 200 agenti si traduce in un impatto tangibile sulla gestione quotidiana, compromettendo sicurezza, sorveglianza e supporto ai detenuti. Il garante ha sottolineato come tale deficit influenzi negativamente le condizioni di vita all'interno della struttura, ostacolando percorsi rieducativi e il mantenimento di un ambiente rispettoso dei diritti. La sua affermazione che "il diritto alla dignità non è negoziabile" rafforza l'urgenza di intervenire per assicurare condizioni appropriate per detenuti e personale di polizia penitenziaria, che opera in condizioni di stress e sovraccarico.

Il ruolo cruciale del garante dei detenuti

La figura del garante dei detenuti della Campania, rappresentata da Samuele Ciambriello, svolge un ruolo essenziale nella tutela dei diritti delle persone private della libertà personale. Il suo mandato include il monitoraggio costante delle condizioni di detenzione nelle carceri regionali. Il garante interviene attivamente in presenza di segnalazioni o in situazioni di criticità, agendo da tramite tra detenuti e istituzioni. Le sue attività comprendono visite regolari agli istituti, la raccolta e l'analisi delle istanze provenienti dai reclusi e un dialogo costruttivo con le autorità per promuovere il miglioramento delle condizioni all'interno degli istituti penitenziari. L'obiettivo è assicurare che la pena sia vissuta nel rispetto della persona e della sua dignità.