Il presidio dei manifestanti No Tav a San Didero, in provincia di Torino, continua la sua attività. Una recente ordinanza prefettizia, emanata nei giorni scorsi, non ha infatti vietato l'area specifica dove i sostenitori del movimento si sono stabiliti. Dopo un'attenta verifica del provvedimento, i manifestanti hanno confermato la loro intenzione di rimanere sul posto, ribadendo che l'atto amministrativo non interferisce con la loro presenza nell'area attualmente occupata.

La posizione dei manifestanti e i dettagli dell'ordinanza

L'ordinanza emessa dalla prefettura era stata concepita per garantire la sicurezza in relazione ai lavori del cantiere Tav.

Tuttavia, i partecipanti al presidio hanno accuratamente esaminato il testo, constatando che la zona del loro accampamento non rientra tra quelle soggette a restrizioni. Un portavoce del movimento ha chiaramente espresso la posizione del gruppo, dichiarando: "Restiamo qui, perché non siamo coinvolti dall'ordinanza". Il punto di ritrovo dei manifestanti è situato nelle immediate vicinanze dell'autoporto di San Didero, un luogo che ha già ospitato diverse iniziative di protesta nelle settimane precedenti, consolidandosi come epicentro delle mobilitazioni.

Il movimento No Tav e la protesta a San Didero

Il movimento No Tav, da anni una presenza costante nella Valle di Susa, si oppone fermamente alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione.

Il presidio allestito a San Didero rappresenta una delle manifestazioni più visibili della loro contrarietà all'opera infrastrutturale. L'area strategica dell'autoporto di San Didero è stata frequentemente scelta come punto di raccolta e base operativa per le azioni del movimento. Da qui, i manifestanti continuano a monitorare con attenzione tutte le attività connesse al cantiere della Tav, mantenendo alta l'attenzione pubblica sul progetto e sulle loro ragioni di dissenso. La loro persistenza nel presidio sottolinea la determinazione a proseguire la lotta contro un'opera che considerano dannosa per il territorio e la comunità locale.