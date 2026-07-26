Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha espresso una ferma condanna in merito agli episodi di violenza avvenuti durante la recente manifestazione del movimento No Tav in Val di Susa, nel Piemonte. Fedriga, che ricopre anche la carica di presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha definito "inconcepibili" le violenze subite dalle forze dell'ordine, intervenute per gestire e mantenere l'ordine pubblico nel corso della protesta.

Durante la manifestazione, sono stati registrati diversi momenti di tensione e scontro tra i manifestanti No Tav e le forze dell'ordine.

Questi episodi hanno incluso lanci di oggetti e alterchi che hanno purtroppo portato al ferimento di alcuni agenti. Il presidente Fedriga ha voluto sottolineare con chiarezza che "chi indossa una divisa rappresenta lo Stato e va rispettato". Ha inoltre aggiunto che "le forze dell'ordine sono presidio di legalità e sicurezza per tutti i cittadini", evidenziando il loro ruolo cruciale nella tutela della collettività.

La posizione di Fedriga: violenza inaccettabile

Il presidente Fedriga ha ribadito con forza la necessità di garantire la piena sicurezza degli operatori impegnati sul territorio per la salvaguardia dell'ordine pubblico. In questo contesto, ha espresso la sua sentita solidarietà a tutte le forze dell'ordine coinvolte negli scontri.

Ha rimarcato, in maniera categorica, che la violenza non può essere giustificata in nessun caso, indipendentemente dalle motivazioni o dalle ragioni che animano una protesta. Gli episodi di tensione si sono verificati nel più ampio contesto delle manifestazioni contro la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, un progetto che è da diversi anni oggetto di contestazione da parte del movimento No Tav.

Il movimento No Tav e il rispetto della legalità

Il movimento No Tav si oppone alla costruzione della linea ferroviaria Torino-Lione, ritenendo l'opera dannosa sia per l'ambiente circostante sia per le comunità locali direttamente interessate. Le manifestazioni organizzate dal movimento hanno spesso visto la partecipazione di numerosi attivisti e, in alcune occasioni, si sono purtroppo verificate tensioni e scontri con le forze dell'ordine.

Le autorità, tra cui il presidente Fedriga, hanno più volte ribadito l'importanza fondamentale del rispetto della legalità e della tutela degli operatori impegnati nella gestione dell'ordine pubblico. Il diritto al dissenso è un pilastro democratico, ma deve sempre svolgersi nel pieno rispetto delle leggi e senza mai ricorrere ad atti di violenza, che minano i principi stessi della convivenza civile e del confronto democratico.