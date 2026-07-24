La Corte d'Assise d'appello di Milano ha deliberato di ammettere Daniele Rezza, il ventunenne condannato a 27 anni di reclusione per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, a un percorso di giustizia riparativa. Questa decisione è giunta dopo la conferma della sentenza di condanna, avvenuta lo scorso 20 luglio, un passaggio fondamentale nel processo giudiziario.

L'omicidio risale al 2024, quando Rezza colpì con una coltellata al cuore il trentunenne Mastrapasqua. Il tragico gesto fu compiuto per sottrargli un paio di cuffie wireless, il cui valore ammontava a soli 14 euro, un dettaglio che ha evidenziato la futilità del movente.

Nel provvedimento, la Corte ha evidenziato la necessità di concedere a Rezza "l'ultima opportunità istituzionale" per "tentare un suo effettivo recupero sociale". È stato infatti sottolineato come il giovane sia "tuttora incapace di assumersi, appieno e sino in fondo, le proprie responsabilità". Nonostante la famiglia della vittima abbia manifestato una "chiusura umanamente comprensibile" rispetto a tale percorso, il tribunale ha ritenuto opportuno procedere con questa misura, valutandone il potenziale riabilitativo.

La giustizia riparativa: obiettivi e funzionamento

La giustizia riparativa è un modello previsto dall'ordinamento italiano che mira a coinvolgere l'autore del reato e la vittima in un processo di riconciliazione.

L'obiettivo principale è duplice: favorire il recupero sociale del condannato e offrire una forma di riparazione per il danno subito. Questo percorso può essere attivato anche in fase esecutiva della pena e richiede la partecipazione volontaria delle parti coinvolte, operando sotto la supervisione di mediatori specializzati, figure chiave per il dialogo e la mediazione.

Il ruolo della Corte d'Assise d'appello di Milano

La Corte d'Assise d'appello di Milano è l'organo giurisdizionale competente per i giudizi di secondo grado nei casi di reati gravi, come l'omicidio. La sua funzione è riesaminare le sentenze emesse in primo grado, valutando attentamente sia gli aspetti giuridici sia quelli di merito.

In questo specifico caso, la Corte ha confermato la condanna a 27 anni per Rezza e ha contestualmente ammesso il giovane al percorso di giustizia riparativa. Questa decisione è stata presa considerando le condizioni personali e sociali dell'imputato e le istanze delle parti coinvolte, cercando di bilanciare la pena con l'opportunità di un percorso riabilitativo.