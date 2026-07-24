Il cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano ha espresso vive preoccupazioni in merito alla nuova normativa sui minori, definendola apertamente "un passo indietro" per il sistema penitenziario giovanile. Questa dichiarazione è stata rilasciata il 24 luglio 2026, durante un incontro con la stampa tenutosi all'interno dell'istituto penitenziario milanese.

Preoccupazioni per la tutela e il reinserimento dei minori

Il religioso ha evidenziato come la recente introduzione della norma sui minori rischi concretamente di compromettere l'intero percorso di recupero e di reinserimento sociale dei giovani detenuti.

Ha affermato in modo perentorio che "questa norma rischia di vanificare tutti gli sforzi compiuti finora per la tutela e la riabilitazione dei ragazzi". La posizione critica espressa dal cappellano si inserisce in un contesto di dibattito pubblico e istituzionale più ampio, che riguarda le politiche penitenziarie specificamente dedicate ai minori.

Secondo il cappellano, le nuove disposizioni potrebbero ostacolare l'efficacia dei programmi educativi e formativi già in atto, rendendo più arduo il cammino verso una piena reintegrazione nella società civile. Si teme che l'impatto della norma possa tradursi in una minore attenzione alle esigenze specifiche dei minori in detenzione, con conseguenze negative sulla loro crescita personale e sulla prevenzione della recidiva.

L'obiettivo primario di tali istituti, ovvero offrire una seconda possibilità ai giovani, potrebbe essere seriamente compromesso.

Il ruolo dell'Istituto Penale per i Minorenni Cesare Beccaria

L'Istituto Penale per i Minorenni Cesare Beccaria di Milano rappresenta una struttura di fondamentale importanza nel panorama giudiziario e sociale italiano. La sua missione principale è l'accoglienza, la custodia e il recupero dei minori che sono stati sottoposti a provvedimenti giudiziari. Situato a Milano, l'istituto si configura come uno dei principali centri a livello nazionale dedicati all'esecuzione delle misure penali minorili, svolgendo un ruolo cruciale nella gestione e rieducazione dei giovani in difficoltà con la legge.

L'obiettivo cardine della struttura è quello di favorire attivamente il reinserimento sociale dei giovani attraverso l'implementazione di percorsi educativi e formativi specifici e personalizzati. Questi programmi sono progettati per fornire ai ragazzi gli strumenti necessari per acquisire nuove competenze, sviluppare un senso critico e costruire un futuro lontano dalla criminalità. Il Beccaria si impegna a creare un ambiente che, pur nel rispetto delle esigenze di sicurezza, promuova la crescita personale e l'acquisizione di responsabilità, elementi essenziali per una futura vita autonoma e integrata nella società.