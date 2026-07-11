Un uomo italiano di circa quarant'anni, con precedenti di polizia, è stato trovato morto nella serata dell'11 luglio 2026 all'interno di un appartamento a Corsico, comune dell'area metropolitana di Milano. La scoperta del cadavere è avvenuta grazie all'intervento dei vigili del fuoco, allertati dai vicini di casa a causa del cattivo odore proveniente dall'abitazione.

Ritrovamento e indagini per omicidio a Corsico

Il corpo dell'uomo, già in avanzato stato di decomposizione al momento del rinvenimento, presentava diverse ferite da coltello all'addome.

Questi dettagli cruciali hanno immediatamente spinto i carabinieri ad avviare un'indagine per omicidio. Le condizioni del cadavere e la natura delle ferite hanno permesso agli investigatori di escludere rapidamente altre ipotesi sulle cause del decesso, concentrando gli sforzi sulla pista di un atto violento.

Contesto: casi simili e sviluppi investigativi

Un episodio analogo è stato registrato a Torino il 6 luglio 2026, dove i carabinieri avevano già avviato un'indagine per omicidio dopo il ritrovamento di un cadavere in avanzato stato di decomposizione in un appartamento del quartiere Lucento. In quel caso, una ferita al cranio, probabilmente causata da un oggetto contundente, aveva portato gli inquirenti a scartare l'iniziale ipotesi di suicidio.

Anche a Torino, sono stati avviati accertamenti investigativi e scientifici per chiarire la dinamica dei fatti e risalire all'identità dell'uomo.

Le indagini dei carabinieri a Corsico proseguono per ricostruire le esatte circostanze della morte dell'uomo e individuare eventuali responsabilità. Al momento, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'identità della vittima, oltre all'età e alla nazionalità italiana. Gli accertamenti sono in corso per fare piena luce sull'accaduto.