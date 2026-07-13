Un drammatico omicidio-suicidio ha sconvolto la tranquillità di Bologna nella mattinata di sabato, quando un'anziana coppia è stata trovata senza vita all'interno del proprio appartamento. L'evento si è consumato in un'abitazione al quarto piano di un edificio residenziale situato in via Shakespeare, dove l'82enne Roberto Rizzioli ha tragicamente posto fine alla vita della moglie, Gianna Galletti, di 86 anni, per poi suicidarsi.

Secondo le prime e dolorose ricostruzioni degli inquirenti, il gesto estremo sarebbe avvenuto mentre la signora Galletti riposava nel letto.

Roberto Rizzioli avrebbe esploso due colpi di pistola, un'arma che deteneva regolarmente, contro la consorte. Subito dopo, in un atto di disperazione, l'uomo avrebbe rivolto la stessa arma contro se stesso, esplodendo un terzo e fatale colpo.

L'allarme è stato lanciato tempestivamente al 118, ma purtroppo ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Al loro arrivo nell'appartamento, il personale sanitario e le forze dell'ordine hanno potuto solamente constatare il decesso di entrambi i coniugi. Per Roberto Rizzioli e Gianna Galletti, infatti, non c'era già più nulla da fare, lasciando dietro di sé una scia di profonda tristezza e interrogativi.

Le indagini e il tragico movente

Le indagini sono state immediatamente avviate per fare piena luce sulla dinamica esatta dell'accaduto e per comprendere le motivazioni che hanno condotto a un epilogo così tragico.

I primi accertamenti condotti dagli investigatori suggeriscono che all'origine del gesto di Roberto Rizzioli vi possa essere stata la grave malattia che affliggeva la moglie, Gianna Galletti. Questa condizione di salute precaria della donna è considerata, al momento, la pista principale per spiegare l'atto disperato.

L'episodio, che ha avuto luogo tra le mura domestiche della coppia, ha richiesto l'intervento delle autorità competenti per i rilievi scientifici e per la raccolta di ogni elemento utile alla ricostruzione completa dei fatti. Gli inquirenti stanno procedendo con tutte le procedure di rito necessarie per approfondire ogni aspetto della vicenda, cercando di delineare un quadro preciso di quanto avvenuto.

La regolarità della detenzione dell'arma utilizzata è stata confermata, aggiungendo un ulteriore elemento al contesto della tragedia.

La comunità locale di Bologna è rimasta profondamente colpita da questa notizia, che ha portato alla ribalta il dramma di una coppia anziana e le possibili difficoltà legate a condizioni di salute estreme. Le autorità continuano il loro lavoro per fornire risposte definitive su un evento che ha segnato profondamente il tessuto sociale della città.