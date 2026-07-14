Il Comitato San Timoteo ha messo in luce l'importanza strategica dell'ospedale di Termoli, qualificandolo come un presidio sanitario di confine essenziale. La struttura si trova in una posizione cruciale, fungendo da cerniera tra tre regioni: il Molise, l'Abruzzo e la Puglia. In una nota, il comitato ha evidenziato come l'ospedale sia un punto di riferimento fondamentale non solo per la popolazione locale, ma anche per i territori limitrofi che beneficiano dei suoi servizi.

Il ruolo dell'Ospedale di Termoli per la salute interregionale

L'ospedale di Termoli svolge una funzione vitale per la tutela della salute dei cittadini residenti nell'ampia area di confine.

Il Comitato San Timoteo ha sottolineato la necessità di garantire servizi sanitari adeguati e accessibili, ribadendo che "il presidio ospedaliero di Termoli è un punto di riferimento imprescindibile per tutto il territorio". La struttura serve una vasta zona che include il basso Molise, l'Abruzzo meridionale e la Puglia settentrionale, consolidando il suo ruolo di polo sanitario interregionale.

Le richieste del Comitato per il potenziamento ospedaliero

Il comitato ha richiamato l'attenzione delle istituzioni sulla necessità di mantenere e potenziare i servizi offerti dall'ospedale. Tra le richieste principali figurano il rafforzamento del personale medico e infermieristico, l'adeguamento delle attrezzature e la garanzia della piena operatività dei reparti chiave.

Nella nota, il comitato ha affermato: "Chiediamo che l'ospedale di Termoli sia riconosciuto come presidio strategico per la salute pubblica di un'area vasta e articolata".

L'iniziativa del Comitato San Timoteo si inserisce nel più ampio dibattito regionale sul futuro della sanità molisana. L'obiettivo è assicurare servizi efficienti anche nelle zone di confine, dove la presenza di strutture sanitarie come quella di Termoli assume un valore aggiunto per la popolazione, garantendo accesso alle cure e supporto.