Il 14 luglio 2026, la città di Ancona ha segnato un importante passo avanti nell'accessibilità dei servizi giudiziari con l'inaugurazione dell'Ufficio di prossimità di volontaria giurisdizione. Questo innovativo servizio, istituito per avvicinare concretamente la giustizia civile ai cittadini, ha trovato la sua sede operativa presso il Comune di Ancona. La sua missione principale è offrire un supporto essenziale e un'assistenza qualificata per la gestione di pratiche di volontaria giurisdizione, un ambito che include procedure fondamentali come l'amministrazione di sostegno, le tutele, le curatele e le autorizzazioni specificamente dedicate ai minori.

Dettagli e finalità del nuovo servizio

L'implementazione di questa iniziativa è il risultato di una proficua collaborazione tra diverse istituzioni: il Comune di Ancona, la Regione Marche e il Ministero della Giustizia. Il servizio è stato concepito per essere un punto di riferimento privilegiato per tutti quei cittadini che necessitano di assistenza per pratiche civili che, per loro natura, non richiedono obbligatoriamente la presenza di un avvocato. L'Ufficio di prossimità si impegna a fornire informazioni chiare e complete, a mettere a disposizione la modulistica necessaria e a offrire un supporto pratico e concreto nella corretta compilazione delle domande. Questo approccio mira a semplificare in modo significativo l'accesso agli strumenti di tutela legale previsti dall'ordinamento.

La struttura è stata attentamente progettata per rispondere in maniera efficace alle esigenze specifiche di categorie particolarmente vulnerabili, come persone fragili, anziani e nuclei familiari, che spesso si trovano ad affrontare notevoli difficoltà nell'orientarsi all'interno del complesso sistema delle procedure giudiziarie.

Obiettivi strategici e modalità operative

L'introduzione del nuovo Ufficio di prossimità ad Ancona si inserisce in un contesto più ampio, rappresentando un tassello fondamentale di una strategia nazionale promossa dal Ministero della Giustizia. Questa strategia ha come obiettivo primario quello di rendere la giustizia più accessibile e vicina alla quotidianità dei cittadini.

Gli scopi principali dell'Ufficio sono la semplificazione delle procedure burocratiche e la drastica riduzione dei tempi di attesa, offrendo un punto di riferimento locale che sia facilmente raggiungibile e comprensibile. Un aspetto cruciale del servizio è la sua completa gratuità, garantendo così l'accesso a tutti. La gestione è affidata a personale altamente qualificato e appositamente formato, in grado di fornire un'assistenza completa che spazia dalla fase puramente informativa fino al supporto attivo nella presentazione delle istanze. L'apertura di questa sede ad Ancona non è solo un beneficio per la comunità locale, ma costituisce anche un modello e un passo significativo per la futura estensione e diffusione di questo innovativo servizio in altre città e territori della Regione Marche.