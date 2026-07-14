Franco Saba, il sindaco di Ottana, è stato trasferito nel carcere di Badu 'e Carros a Nuoro. Il provvedimento giunge dopo che Saba era stato rieletto lo scorso giugno mentre si trovava agli arresti domiciliari. L'esecuzione dell'ordinanza di aggravamento della misura cautelare è stata disposta dalla polizia di Stato, sotto il coordinamento della procura della Repubblica di Nuoro. Il primo cittadino era sottoposto alla misura restrittiva dei domiciliari dal 12 maggio 2026, con l'accusa di tentata concussione in concorso.

Le ragioni dell'aggravamento della misura cautelare

Il provvedimento, emesso dal gip di Nuoro, si è reso necessario a causa di presunte violazioni delle prescrizioni imposte all'indagato durante il periodo di restrizione domiciliare. È stato evidenziato che Saba avrebbe avuto conversazioni con politici e altre persone con cui non avrebbe potuto avere contatti, contravvenendo alle disposizioni. Il procedimento a suo carico si trova ancora nella fase preliminare. La questura ha sottolineato come l'ulteriore misura restrittiva della libertà personale sia stata disposta proprio in virtù delle ipotizzate molteplici inosservanze delle condizioni imposte.

Rielezione e gestione amministrativa durante i domiciliari

Saba, in carica dal 2020, era stato precedentemente sospeso dalle sue funzioni di sindaco in applicazione della legge Severino. Nonostante la sua condizione, nelle elezioni comunali del 7 e 8 giugno 2026, presentandosi come unico candidato, è stato riconfermato nell'incarico dopo aver superato il quorum con il 60,8% dei votanti. Per scongiurare il commissariamento del Comune, Saba, che tramite il suo legale ha sempre respinto ogni addebito, aveva trasmesso i decreti di nomina della sua giunta attraverso posta elettronica certificata (PEC) direttamente dai domiciliari. Questa circostanza è stata oggetto di segnalazione alla magistratura, poiché la nomina sarebbe avvenuta in palese violazione del divieto assoluto di comunicazione con l'esterno, come peraltro evidenziato in una delibera del consiglio comunale datata 26 giugno 2026.

Il contesto del Comune di Ottana

Ottana, un comune situato nella provincia di Nuoro, in Sardegna, si trova ad affrontare una situazione amministrativa particolarmente complessa. L'ente locale, guidato da Franco Saba dal 2020, è stato al centro dell'attenzione negli ultimi mesi a causa delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il suo sindaco. Il trasferimento di Saba in carcere rappresenta un ulteriore, significativo sviluppo nella gestione dell'amministrazione comunale, già sotto osservazione per il rischio concreto di commissariamento. La comunità attende ora di comprendere le prossime evoluzioni di questa delicata situazione politica e giudiziaria.