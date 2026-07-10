La Procura di Padova ha aperto un'inchiesta, al momento contro ignoti, in seguito a una segnalazione-denuncia che ha evidenziato quattro morti sospette di pazienti ricoverati presso il rinomato centro cardiochirurgico Gallucci di Padova. L'iniziativa giudiziaria è scaturita dalla trasmissione, da parte della Regione Veneto, di un esposto dettagliato ricevuto da alcuni cardiochirurghi operanti nello stesso reparto. Questi specialisti hanno avanzato l'ipotesi che, per quattro pazienti di età compresa tra i 23 e i 60 anni, tutti affetti da gravi problemi cardiaci e poi deceduti nella struttura, non siano state adottate tutte le misure possibili per garantirne la sopravvivenza.

Il centro Gallucci è ampiamente riconosciuto come un punto di riferimento nazionale per l'eccellenza nella cardiochirurgia e nei trapianti di cuore, rendendo la vicenda particolarmente delicata e di grande risonanza.

Le criticità organizzative e la lotta interna

La segnalazione trasmessa dalla Regione Veneto, che ha dato il via all'indagine, è stata meticolosamente indirizzata a figure chiave dell'amministrazione sanitaria e accademica: il direttore generale dell’Azienda ospedaliera, il direttore sanitario, la rettrice dell’Università di Padova e lo Spisal. Il documento ha messo in luce “una serie di rilevanti criticità organizzative e gestionali”, che avrebbero compromesso l'efficienza e la sicurezza del reparto.

Tra queste, spicca la contestata nomina di un direttore ad interim che non appartiene alla medesima disciplina specialistica del centro. Questa scelta, secondo quanto riportato, avrebbe generato una significativa incertezza nella catena delle responsabilità clinico-organizzative, con potenziali ripercussioni sulla gestione dei pazienti. La situazione si inserisce in un quadro di profonde tensioni interne al reparto, alimentate dalla complessa vicenda della successione del professor Gino Gerosa. Quest'ultimo aveva lasciato la direzione del centro lo scorso dicembre, in seguito alla sua nomina ad assessore regionale alla Sanità del Veneto. La decisione di affidare la guida ad interim a un dirigente esterno alla disciplina ha suscitato non poche polemiche e malumori, che persistono in attesa dell'espletamento del concorso pubblico per la designazione del nuovo direttore effettivo del centro.

Il Centro Gallucci: eccellenza sotto esame

Il centro cardiochirurgico Gallucci, fulcro dell'indagine, è parte integrante dell'Azienda Ospedaliera di Padova, una delle più importanti e prestigiose strutture sanitarie della Regione Veneto. Questa azienda ospedaliera si distingue come un punto di riferimento nazionale per l'avanguardia nella ricerca e nell'assistenza medica, in particolare negli ambiti cardiologico e cardiochirurgico. L'Azienda Ospedaliera di Padova vanta la gestione di numerosi reparti considerati di vera e propria eccellenza, e mantiene una stretta e proficua collaborazione con l'Università di Padova. Tale sinergia è fondamentale per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale medico e sanitario, garantendo elevati standard qualitativi.

Il centro Gallucci, in particolare, è rinomato per la sua expertise nell'attività di trapianto di cuore e nella gestione di casi clinici di elevata complessità. La sua importanza è duplice: rappresenta un polo di primario rilievo sia per l'assistenza diretta ai pazienti affetti da patologie cardiovascolari, sia per la ricerca clinica avanzata nel medesimo settore, contribuendo significativamente al progresso medico-scientifico.