A Palagonia, la Guardia di finanza di Catania ha sequestrato circa 1.000 litri di gasolio agricolo, rivenduto a privati da un distributore abusivo. L'operazione, condotta dai militari della compagnia di Caltagirone, ha mirato a contrastare la distribuzione irregolare di carburanti e l'evasione fiscale.

Tre persone sono state denunciate per sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa. Si tratta del titolare del magazzino di stoccaggio, del trasportatore e del titolare del deposito commerciale di provenienza. Il sequestro ha interrotto una filiera illecita di vendita illegale di carburante.

L'operazione e la filiera illecita

L'intervento delle Fiamme Gialle si è concentrato su un magazzino a Palagonia, punto nevralgico della distribuzione non autorizzata. Il gasolio agricolo, che gode di un regime fiscale agevolato, veniva sottratto al circuito legale e immesso sul mercato nero senza le dovute autorizzazioni. Le indagini hanno permesso di ricostruire l'intera catena, individuando i ruoli di gestione, trasporto e fornitura del carburante.

La normativa prevede sanzioni severe per l'evasione delle accise sui prodotti energetici, in particolare per i carburanti agricoli. Il sequestro dei 1.000 litri di gasolio è un'azione concreta contro i distributori abusivi, che causano distorsioni di mercato e rischi per la sicurezza.

Il fenomeno dei distributori abusivi

I distributori abusivi di carburante rappresentano una problematica diffusa sul territorio nazionale. Queste attività illecite offrono carburante a prezzi inferiori rispetto ai canali ufficiali, spesso ignorando normative fiscali e di sicurezza. La Guardia di finanza effettua controlli regolari per reprimere tali fenomeni, tutelando sia le entrate erariali sia la sicurezza dei consumatori.

La presenza di punti vendita illegali comporta rischi per la qualità del carburante e per la sicurezza di stoccaggio e distribuzione. Operazioni come quella di Palagonia rientrano in un più ampio quadro di interventi volti a garantire il rispetto della legge nel settore dei carburanti.