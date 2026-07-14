La Guardia Costiera ha condotto un'operazione significativa a Palinuro, frazione del comune di Centola, in provincia di Salerno, culminata nel sequestro di otto case mobili. L'intervento è avvenuto a brevissima distanza dalla battigia, in un'area costiera riconosciuta per la sua rilevanza turistica e ambientale.

Le strutture, che venivano utilizzate come alloggi temporanei, erano state posizionate in prossimità del litorale, in una zona sottoposta a un rigoroso vincolo paesaggistico e ambientale. L'operazione si inserisce in un più ampio contesto di controlli volti a verificare la regolarità delle installazioni turistiche lungo la costa.

Il sequestro è stato disposto a causa di presunte irregolarità legate alla collocazione delle case mobili, in violazione dei limiti imposti dalla normativa vigente per la tutela delle aree costiere.

Dettagli dell'intervento e le motivazioni del sequestro

Le case mobili oggetto del sequestro si trovavano a pochi metri dal mare, in un'area dove la legislazione prevede particolari restrizioni per la salvaguardia del paesaggio e dell'ecosistema. La Guardia Costiera è intervenuta dopo aver accertato che le strutture erano state installate senza il rispetto delle distanze minime dalla battigia, come chiaramente stabilito dalle normative regionali e nazionali in materia. Questo intervento rappresenta una tappa di un programma esteso di controlli sul territorio, essenziale per garantire la legalità e la salvaguardia delle zone costiere di pregio.

Palinuro: un contesto di pregio turistico e ambientale

Palinuro, rinomata frazione del comune di Centola, è situata sulla suggestiva costa del Cilento, nella provincia di Salerno. La località è celebre per le sue incantevoli spiagge, le affascinanti grotte marine e un inestimabile valore paesaggistico, caratteristiche che la rendono una delle mete turistiche più frequentate e apprezzate della Campania. L'intera area rientra nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, un'istituzione fondamentale creata con l'obiettivo di tutelare le risorse naturali e promuovere uno sviluppo territoriale che sia al contempo sostenibile e rispettoso dell'ambiente.