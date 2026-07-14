I Carabinieri del Nucleo Forestale hanno eseguito il sequestro di una falegnameria a Montoro, in provincia di Avellino. L'operazione rientra in un più ampio piano di controlli mirati a contrastare l'inquinamento del fiume Sarno e dei suoi affluenti, un'area particolarmente sensibile dal punto di vista ambientale. L'azienda è stata posta sotto sequestro in quanto operava in assenza della prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera, violando le normative a tutela della salute pubblica e dell'ecosistema.

Durante gli accertamenti condotti dai militari, è emerso che il titolare dell'attività esercitava senza le necessarie licenze per le emissioni in atmosfera.

Per tale grave irregolarità, l'uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, dovendo rispondere del reato di esercizio di attività in assenza della prevista autorizzazione. Il sequestro ha interessato non solo l'intero opificio, esteso su circa mille metri quadrati e suddiviso in due locali, ma anche diversi macchinari impiegati per la lavorazione del legno e una specifica cabina di verniciatura, essenziale per la finitura dei manufatti prodotti.

L'intervento e le misure cautelari

L'intervento dei Carabinieri ha portato al sequestro preventivo dell'intero complesso produttivo, inclusi lo stabile, i macchinari e la cabina di verniciatura.

Questa azione si inserisce in un programma di controlli intensificati predisposto dall'Arma per prevenire e reprimere efficacemente le violazioni in materia ambientale. Le verifiche non si fermeranno a questo singolo caso, ma proseguiranno con determinazione nei prossimi giorni su tutto il territorio provinciale. L'obiettivo primario è individuare ulteriori irregolarità e garantire il pieno rispetto delle normative vigenti, salvaguardando così l'ambiente e la salute dei cittadini.

Il contesto ambientale: la tutela del Sarno

Il fiume Sarno è riconosciuto come uno dei corsi d'acqua più critici e monitorati della Campania, a causa delle persistenti e significative problematiche ambientali che lo affliggono.

Le attività di controllo condotte dai Carabinieri Forestali rappresentano una componente fondamentale di un programma strutturato, volto a contrastare con decisione le fonti di inquinamento e a proteggere le preziose risorse idriche della regione. Questi interventi sono essenziali per assicurare la salubrità dell'ambiente e la sicurezza della popolazione, consentendo di agire tempestivamente contro le attività produttive non conformi alla legislazione ambientale in vigore. L'attenzione rimane alta per preservare un ecosistema vitale per l'intera comunità.