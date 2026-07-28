Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato il 28 luglio a Pantelleria alla cerimonia per il decennale del Parco Nazionale dell’isola. In questa occasione, il Capo dello Stato ha ribadito il valore del territorio e il ruolo della comunità locale, definendo l'isola "importante per la Repubblica".

Durante il suo intervento, Mattarella ha citato Gabriel Garcia Marquez: “La memoria del cuore elimina i cattivi ricordi e magnifica quelli belli, e grazie a questo artificio riusciamo a convivere con il passato”. Questa riflessione ha incorniciato l'elogio ai cittadini e alle istituzioni locali per il loro impegno nella tutela ambientale e nella valorizzazione delle risorse naturali.

Il Presidente ha evidenziato come Pantelleria sia un esempio di convivenza tra uomo e natura, sottolineando la centralità del Parco Nazionale per la protezione della biodiversità e la promozione di pratiche sostenibili. Alla cerimonia hanno preso parte rappresentanti istituzionali e associazioni ambientaliste.

Il Decennale del Parco Nazionale di Pantelleria

La celebrazione del 28 luglio ha segnato i dieci anni dalla creazione del Parco Nazionale di Pantelleria, istituito per salvaguardare il patrimonio naturale e culturale dell'isola. In questo decennio, il Parco ha coperto una vasta area, promuovendo conservazione, ricerca e sensibilizzazione ambientale. Tra i risultati principali, sono stati ricordati il recupero di habitat naturali e la valorizzazione delle tradizioni agricole locali.

Pantelleria: Il Primo Parco Nazionale della Sicilia

Pantelleria, una delle isole maggiori della Sicilia, ospita il Parco Nazionale istituito nel 2016, il primo della Regione Siciliana. L'area protetta si estende su circa 6.560 ettari, comprendendo gran parte del territorio isolano, caratterizzato da una ricca biodiversità e suggestivi paesaggi vulcanici. L'ente gestore del Parco è cruciale per la tutela delle specie endemiche e la promozione di attività sostenibili, valorizzando le risorse naturali e culturali, preservandone le peculiarità ecologiche e paesaggistiche.