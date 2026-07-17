Una tragica lite per la viabilità ha avuto un epilogo fatale nella tarda serata di giovedì 16 luglio 2026 a Collegno, alle porte di Torino. Un uomo di 80 anni, identificato come Antonio Greco, è stato ucciso a coltellate in piazza IV Novembre, al culmine di un'accesa discussione con un automobilista. L'episodio ha scosso profondamente la comunità locale, evidenziando la drammatica escalation che può scaturire da banali diverbi stradali.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il diverbio sarebbe scoppiato per futili motivi legati a questioni di traffico e precedenze.

La situazione è rapidamente degenerata quando il conducente dell'auto, un uomo di 60 anni, ha estratto un coltello. Con un fendente, ha colpito mortalmente Antonio Greco, lasciandolo a terra gravemente ferito. Subito dopo l'aggressione, l'automobilista si è dato alla fuga a bordo della sua Citroën, tentando di far perdere le proprie tracce.

Nonostante il rapido intervento del personale sanitario del 118 di Azienda Zero, giunto prontamente sul luogo dell'accoltellamento, ogni tentativo di rianimare l'anziano si è rivelato purtroppo vano. Per Antonio Greco non c'è stato nulla da fare, e il suo decesso è stato constatato sul posto, segnando un tragico epilogo per una discussione iniziata per motivi apparentemente insignificanti.

L'intervento dei Carabinieri e l'arresto del sospettato

Immediatamente dopo la segnalazione dell'omicidio a Collegno, i Carabinieri della Compagnia di Rivoli hanno avviato un'intensa attività investigativa. Le indagini, condotte con grande celerità e professionalità, si sono concentrate sulla ricostruzione della dinamica e sull'identificazione del responsabile. Grazie al pronto intervento e alla meticolosa raccolta di elementi, le forze dell'ordine sono riuscite a stringere il cerchio attorno al presunto aggressore.

Nel corso della notte successiva all'evento, le incessanti ricerche e le attività investigative hanno portato al fermo dell'uomo di 60 anni, sospettato di essere l'autore materiale dell'omicidio.

L'automobilista, la cui identità non è stata rivelata, è stato braccato e arrestato dai Carabinieri di Rivoli con l'accusa di omicidio. Questo tempestivo arresto ha permesso di assicurare alla giustizia il presunto responsabile di un gesto di inaudita violenza che ha spezzato una vita.

L'efficacia dell'operato della Compagnia dei Carabinieri di Rivoli, che ha giurisdizione su un'ampia area della cintura torinese, inclusa la città di Collegno, è stata fondamentale per la risoluzione del caso. L'Arma dei Carabinieri dimostra ancora una volta la sua prontezza nel contrastare i reati e garantire la sicurezza dei cittadini, anche in situazioni di emergenza e grave allarme sociale come quella verificatasi in piazza IV Novembre.