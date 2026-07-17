La città di Alessandria ha ospitato la sera del 16 luglio la Pedalata per la Pace, un significativo evento organizzato dall’associazione Gliamicidellebici. L’iniziativa ha avuto come obiettivo primario la sensibilizzazione contro la guerra in Ucraina e, più ampiamente, contro tutti i conflitti che affliggono il mondo. Questa manifestazione si inserisce come tappa locale di una più vasta e importante iniziativa nazionale, promossa congiuntamente da Emergency e dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (Fiab).

Il percorso della pedalata si è snodato per circa sei chilometri all’interno del tessuto urbano di Alessandria, coinvolgendo attivamente numerosi cittadini e attivisti.

L’evento ha visto la bicicletta elevarsi a simbolo di unione e di profondo impegno civile. Gianluca Pagella, presidente di Gliamicidellebici, ha espresso con chiarezza il valore della serata, dichiarando: “Una serata di partecipazione e impegno civile nel segno della bicicletta che unisce”. Pagella ha inoltre sottolineato come, “alla luce dei momenti che stiamo vivendo, [questa iniziativa] fa la differenza”, evidenziando come sia “un modo per collegare l’idea di un veicolo pacifista per eccellenza a quello di mezzo di trasporto fondamentale nelle aree di guerra”.

La bicicletta come veicolo di pace e solidarietà

La Pedalata per la Pace ad Alessandria non è stata solo un evento locale, ma ha contribuito fattivamente al conteggio nazionale delle distanze percorse in bicicletta.

Questo sforzo collettivo mira a unire idealmente le città di Roma e Kiev, mettendo così la Pace in movimento in maniera simbolica e tangibile. L’iniziativa si propone di creare un ponte ideale tra le comunità italiane e ucraine, rafforzando il messaggio di solidarietà attraverso la partecipazione attiva dei cittadini.

L’evento alessandrino si inserisce nel più ampio calendario nazionale di “In bici per la Pace”, un progetto promosso da Emergency e Fiab. Questa iniziativa coinvolge numerose città italiane, le quali organizzano percorsi ciclistici con l’obiettivo comune di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità impellente della pace e della solidarietà internazionale, valori fondamentali in un contesto globale segnato da tensioni e conflitti.

“In bici per la Pace”: un progetto nazionale per la cultura della non violenza

Il progetto “In bici per la Pace” nasce dalla consolidata collaborazione tra due importanti realtà: Emergency, nota per il suo impegno umanitario, e Fiab, promotrice della mobilità sostenibile. L’obiettivo principale è quello di diffondere la cultura della pace attraverso una serie di eventi ciclistici capillari su tutto il territorio nazionale. Ogni singolo partecipante, pedalando, contribuisce a un conteggio collettivo dei chilometri, che si propone di connettere simbolicamente Roma a Kiev, trasformando ogni pedalata in un gesto concreto di speranza e unione.

Questa iniziativa enfatizza il valore intrinseco della bicicletta non solo come mezzo di trasporto ecologico e sostenibile, ma anche come potente simbolo di non violenza.

Il progetto incoraggia attivamente la partecipazione civica, trasformando semplici pedalate in azioni significative di solidarietà e sensibilizzazione. Attraverso il movimento e la condivisione, “In bici per la Pace” intende promuovere un messaggio universale di armonia e cooperazione tra i popoli, ribadendo l'importanza di un impegno collettivo per un futuro più pacifico.