Il sottosegretario all'Interno, Emanuele Prisco, ha definito con fermezza gli eventi recenti verificatisi a Chiomonte, nella Val di Susa, come un "attacco premeditato alle istituzioni". Questa chiara e decisa dichiarazione giunge in seguito a una serie di gravi episodi che hanno direttamente coinvolto le forze dell'ordine, costantemente impegnate nella delicata e strategica area del cantiere per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità (Tav).

Le dichiarazioni di Prisco: condanna e sostegno alle forze dell'ordine

Prisco ha ribadito con chiarezza che gli atti di violenza verificatisi non sono da considerarsi semplici incidenti isolati, ma rappresentano un chiaro e premeditato attacco diretto e frontale alle istituzioni dello Stato.

Il sottosegretario ha espresso la sua più sentita solidarietà e il pieno supporto a tutte le forze dell'ordine, evidenziando l'importanza cruciale e insostituibile del loro operato quotidiano. Ha sottolineato come il loro ruolo sia fondamentale per la tutela della sicurezza pubblica e per la difesa delle infrastrutture strategiche del Paese. Prisco ha inoltre affermato con determinazione che le istituzioni non si lasceranno in alcun modo intimidire da simili azioni destabilizzanti e che continueranno a operare con fermezza per garantire il pieno rispetto dell'ordine e della legalità.

Il contesto degli scontri nel cantiere Tav di Chiomonte

Gli scontri che hanno generato le energiche dichiarazioni del sottosegretario si sono verificati con particolare intensità nella zona del cantiere Tav di Chiomonte, un'area situata nella Val di Susa.

Questo luogo è purtroppo noto per essere stato, anche in numerosi episodi del passato, un teatro di accese tensioni e manifestazioni legate alla complessa realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. La presenza costante delle forze dell'ordine nell'area è indispensabile per assicurare la sicurezza del sito e il regolare svolgimento dei lavori. Prisco ha concluso il suo intervento ricordando che la tutela delle infrastrutture vitali e il rigoroso rispetto delle leggi costituiscono priorità assolute e irrinunciabili per tutte le istituzioni coinvolte.