La strada provinciale 84 “Nuova Sangrina”, nel territorio comunale di Ateleta, in località Carceri Basse, è stata finalmente riaperta al traffico dopo la conclusione dei lavori di somma urgenza. L'intervento, eseguito con prontezza dalla Provincia dell’Aquila, si è reso indispensabile a seguito di un significativo movimento franoso che aveva gravemente compromesso il corpo stradale al chilometro 11+100, ripristinando così una viabilità essenziale e strategica per l'intera area.

L’opera, dal valore complessivo di 750 mila euro, ha permesso la completa ricostruzione del tratto danneggiato.

I lavori hanno incluso il consolidamento del margine di valle, il rifacimento del corpo stradale, il ripristino della regimazione delle acque superficiali e l’installazione dei dispositivi di sicurezza. Il presidente della Provincia, Angelo Caruso, ha evidenziato l'importanza dell'intervento: “Abbiamo restituito un collegamento strategico in tempi rapidi, intervenendo con una procedura d’urgenza che ha consentito di mettere in sicurezza un tratto fondamentale della provinciale 84”.

Dettagli tecnici e attori dell'intervento

La complessità dell'intervento ha visto il coinvolgimento di diverse professionalità. La progettazione, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza sono stati affidati alla società di ingegneria Bimdis Srl di Ripalimosani.

L’esecuzione materiale delle opere è stata curata dall’impresa CO.M.AB Srl di Ateleta. Il collaudo statico è stato seguito dall’ingegner Ettore Ianiro, mentre il dirigente del settore Viabilità della Provincia, ingegner Nicolino D’Amico, ha supervisionato l'intero processo, con l’ingegner Alessandro Asprini nel ruolo di responsabile unico del procedimento.

Gianluca Alfonsi, consigliere delegato alla Viabilità delle aree Alto Sangro e Marsica, ha sottolineato il valore di tali infrastrutture: “Ogni strada provinciale rappresenta un presidio di coesione territoriale e sviluppo economico. La ‘Nuova Sangrina’ è un’infrastruttura di primaria rilevanza per questo comprensorio”.

Investimenti provinciali per la rete viaria

La riapertura della provinciale 84 ad Ateleta si inserisce in un più ampio contesto di investimenti infrastrutturali della Provincia dell’Aquila. L'ente ha recentemente approvato interventi per quasi 2 milioni di euro, come parte dell’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP). Questi fondi sono destinati a migliorare la sicurezza e la funzionalità della rete viaria provinciale, con un'attenzione particolare alle aree interne e montane. L’obiettivo è rafforzare la coesione territoriale e sostenere lo sviluppo economico attraverso una rete stradale efficiente e sicura.

L’intervento sulla SP 84 è un esempio concreto dell’impegno della Provincia nel garantire la manutenzione e la sicurezza delle infrastrutture viarie, considerate fondamentali per la competitività e la qualità dei servizi dell’intero territorio provinciale.