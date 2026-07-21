Il Pentagono ha annunciato quasi cento militari statunitensi feriti dal 7 luglio negli scontri con l'Iran in Medio Oriente. La maggior parte ha riportato commozioni cerebrali lievi, evidenziando l'intensificarsi delle ostilità.

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha confermato la partecipazione del presidente Donald Trump martedì sera alla cerimonia di trasferimento dei militari caduti. L'evento, a Dover, onorerà i soldati deceduti in Giordania nel fine settimana per attacchi iraniani. Due delle tre vittime identificate sono la soldatessa 19enne Isabella Gonzales (Texas) e il tenente 25enne Tyler James Feehan (Hawaii).

Escalation e perdite

Quasi cento militari americani "sono stati considerati con qualche grado di ferita dal 7 luglio 2026", con il 96% già tornato in servizio. Il portavoce Sean Parnell ha specificato che le ferite erano per la maggior parte commozioni cerebrali lievi. Questi incidenti seguono un aumento delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, dopo la fine di una tregua di mesi.

Gli attacchi iraniani hanno colpito basi statunitensi in Giordania, Kuwait, Bahrain e altri Stati alleati. Nel fine settimana, il Dipartimento della Difesa ha comunicato la morte di due soldati americani in Giordania. Resti non identificati sono stati rinvenuti dove un terzo militare risultava disperso. Un altro soldato è deceduto in Iraq durante una "detonazione controllata di un ordigno inesploso proveniente da un drone iraniano".

Dati ufficiali e reazione

Il Pentagono non ha reso pubblici dati esatti su infortuni o danni dell'ultima serie di attacchi iraniani. Il sistema di analisi vittime (DCAS) elenca 413 militari statunitensi feriti dall'inizio del conflitto USA-Iran, ma non include i feriti di luglio 2026. Altre sezioni DCAS riportano 427 ferite. Il totale dei militari americani uccisi dall'inizio del conflitto è 14, esclusi i decessi dell'ultimo fine settimana.

Il presidente Donald Trump ha promesso una risposta agli attacchi in Giordania e Iraq. In un messaggio di lunedì, ha dichiarato: "Ogni volta che l'Iran uccide un soldato americano, pagheranno molte volte per quell'uccisione". Ha anche confermato la sua presenza alla cerimonia di trasferimento dei militari caduti.