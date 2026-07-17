Il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha disposto la sospensione per dieci giorni della licenza di un esercizio pubblico situato nel comune di Fabriano. Il provvedimento è stato adottato a seguito di una violenta lite avvenuta all'interno del locale e delle successive violazioni amministrative accertate, come comunicato dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Ancona.

L'episodio che ha portato alla drastica misura si è verificato nella notte del 25 giugno. A seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112, i poliziotti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano sono intervenuti nel locale dove era stata segnalata una colluttazione tra più persone.

All'arrivo degli agenti, la scena era di completo disordine: il locale si presentava a soqquadro, con bottiglie infrante, evidenti tracce di sangue in più punti e numerosi avventori ancora presenti sia all'interno che nelle immediate vicinanze.

Nel corso degli accertamenti, è emerso un quadro più complesso, che ha incluso il coinvolgimento diretto del gestore dell'attività commerciale nella rissa, oltre a ulteriori episodi di aggressione verificatisi durante i medesimi fatti. Questi elementi, uniti alle violazioni dell’ordinanza comunale, hanno aggravato la posizione dell'esercizio.

Le violazioni amministrative accertate

Parallelamente all'attività di polizia giudiziaria di natura penale, sono stati condotti approfondimenti sotto il profilo amministrativo, anche con il supporto della Polizia Locale di Fabriano.

Le indagini hanno permesso di accertare specifiche violazioni dell’ordinanza comunale, emanata per esigenze di ordine e sicurezza pubblica. In particolare, è stata riscontrata l’inosservanza delle normative relative alla vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro durante il periodo delle manifestazioni cittadine, nonché la vendita e somministrazione di bevande alcoliche a soggetti minorenni. Tali infrazioni hanno costituito la base per la decisione del Questore di procedere con la sospensione della licenza.

Il ruolo della Questura e il quadro normativo

La Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Ancona svolge un ruolo cruciale nel controllo e nella vigilanza sugli esercizi pubblici, garantendo il rispetto delle normative locali e nazionali in materia di sicurezza.

La Questura ha la facoltà di disporre la sospensione temporanea delle licenze qualora si verifichino gravi episodi che compromettano l’ordine e la sicurezza pubblica, come previsto dalla legislazione vigente. Il Comune, in base all’articolo 10 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), detiene le funzioni di controllo e può intervenire in situazioni di violazione che mettano a rischio l’incolumità dei cittadini e il rispetto delle regole all'interno dei locali aperti al pubblico. Questo intervento mira a ripristinare le condizioni di legalità e a prevenire il ripetersi di simili episodi.