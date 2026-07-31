L'Ente Quintana di Ascoli Piceno ha confermato ufficialmente che il corteo storico della Quintana di agosto si svolgerà regolarmente domenica 2 agosto. La partenza è fissata per le ore 16 da piazza Ventidio Basso, come stabilito dal programma ufficiale già trasmesso alla Prefettura. Questa precisazione si rende necessaria per chiarire le informazioni circolate nelle ultime ore riguardo a possibili variazioni, in particolare a causa delle temperature elevate previste per la giornata.

La manifestazione, dedicata a Sant’Emidio, è un evento di grande richiamo che coinvolge circa 30mila persone tra figuranti, operatori e spettatori.

L’Ente ha sottolineato che la diffusione di notizie non confermate può generare "problemi logistici importanti ma anche di ordine pubblico e sicurezza". Per questo, la sicurezza è la priorità assoluta nell'organizzazione dell'evento, e il programma stabilito rimane invariato.

Indicazioni per partecipanti e pubblico

L’Ente Quintana invita tutti i partecipanti e il pubblico ad adottare un comportamento responsabile, valutando attentamente la propria presenza in base alle condizioni climatiche previste per il pomeriggio di domenica. Si raccomanda in modo particolare alle persone fragili di adottare tutte le necessarie forme di autotutela. Viene richiesto "un grande senso di responsabilità e autocontrollo nel decidere se partecipare o meno".

Per chi preferirà non presenziare fisicamente, il Comune di Ascoli Piceno e l’Ente Quintana hanno predisposto una diretta streaming dell'intero corteo e della Giostra. Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con Xentek Produzioni Video, permetterà di seguire l'evento comodamente da casa. Le immagini saranno disponibili sui canali Facebook e YouTube della Quintana di Ascoli Piceno e verranno trasmesse gratuitamente anche da Vera TV e TVRS.

Misure per viabilità e logistica

La gestione della sicurezza e della logistica durante la Quintana implica l'adozione di specifiche ordinanze per la viabilità e la sosta nelle aree interessate. Come già avvenuto in edizioni precedenti, l'Amministrazione comunale dispone regolarmente il divieto di sosta con rimozione coatta in diverse vie e piazze centrali, tra cui piazza Ventidio Basso, via Cairoli e piazza Roma.

Sono altresì previste interdizioni temporanee al traffico veicolare e opportune modifiche alla circolazione per garantire il regolare svolgimento del corteo e la tutela di tutti i presenti.

Queste disposizioni includono la sospensione dei servizi di trasporto come trenini, bus turistici e bus navetta che potrebbero interferire con la manifestazione. Vengono inoltre istituite aree di sosta riservate per i van dei cavalli e per i veicoli a servizio dei disabili. Tali misure sono fondamentali per assicurare un ordinato e sicuro svolgimento dell'evento e per salvaguardare la pubblica incolumità.