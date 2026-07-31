Un grave tamponamento a catena ha paralizzato il traffico sull'autostrada A23 nella mattinata odierna, generando notevoli disagi e lunghe code. L'incidente, avvenuto poco dopo le ore 11, ha coinvolto complessivamente quattro veicoli leggeri nel tratto compreso tra il Nodo di Palmanova e Udine Sud, precisamente al chilometro 4, all'altezza della località di Santa Maria la Longa. La dinamica dell'evento ha visto una delle vetture coinvolte prendere fuoco, con le fiamme che si sono rapidamente propagate anche a un secondo veicolo. Fortunatamente, il conducente del mezzo inizialmente incendiato è riuscito a mettersi in salvo, uscendo autonomamente dall'abitacolo prima che la situazione degenerasse ulteriormente.

Il bilancio finale dell'accaduto riporta tre persone ferite in maniera lieve, tutte classificate con codice verde dai soccorritori intervenuti sul posto.

L'intervento dei soccorsi e la gestione dell'emergenza sull'A23

La complessità iniziale dell'incidente ha spinto la centrale operativa Sores Fvg ad attivare un protocollo di maxi-emergenza. Questa decisione è stata presa in base alle prime, allarmanti indicazioni che suggerivano il coinvolgimento di dieci persone e la presenza di due veicoli completamente in fiamme. Tuttavia, l'intervento tempestivo e coordinato dei vigili del fuoco ha permesso di contenere rapidamente la situazione. Le squadre di soccorso hanno spento le fiamme che avevano avvolto i due veicoli, scongiurando pericoli maggiori.

Oltre ai pompieri, sul luogo del sinistro sono giunti anche il personale di Autostrade Alto Adriatico, incaricato della gestione della viabilità e del ripristino delle condizioni di sicurezza, e gli agenti della polizia stradale, che hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica del tamponamento. La sinergia tra le diverse forze operative ha garantito una gestione efficace dell'emergenza, nonostante le difficoltà iniziali.

Ripercussioni sul traffico e la situazione della rete autostradale

Le conseguenze del tamponamento sull'A23 si sono fatte sentire immediatamente sul flusso veicolare, causando significative interruzioni e rallentamenti. In particolare, si sono formate code tra San Giorgio di Nogaro e il bivio di Palmanova, interessando la direzione verso Udine Sud.

I disagi non si sono limitati a questo tratto specifico; rallentamenti e congestioni sono stati registrati anche su altri importanti segmenti della rete autostradale. Tra questi, si segnalano le tratte comprese tra Portogruaro e San Donà di Piave in direzione Venezia, e tra Meolo-Roncade e San Stino di Livenza per chi viaggiava in direzione Trieste. La situazione ha richiamato alla memoria precedenti episodi di criticità lungo la stessa A23, dove il traffico intenso e gli incidenti hanno in passato generato code anche di quindici chilometri e la necessità di chiudere temporaneamente gli ingressi ai caselli, come avvenuto in un'occasione all'ingresso di Udine Sud in direzione sud. Le autorità hanno continuato a monitorare la situazione per facilitare il deflusso e ripristinare la piena funzionalità della circolazione stradale.