La gioielleria di Gallo di Grinzane di Cavour, in provincia di Cuneo, ha riaperto le sue porte nella mattinata del 21 luglio 2026. L'attività, precedentemente gestita da Mario Roggero, è ora affidata alla moglie Mariangela Sandrone e a una delle loro figlie. Questa riapertura segue la condanna di Mario Roggero a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due dei tre rapinatori che assaltarono il negozio nell'aprile del 2021.

In occasione della riapertura, Mariangela Sandrone ha espresso le difficoltà e i rischi che la famiglia sta affrontando.

"Tutto ciò che prima faceva anche mio marito ce lo siamo caricato sulle spalle io e mia figlia," ha dichiarato. La donna ha inoltre sottolineato la percezione di un rischio costante: "Oltretutto siamo anche a rischio: a mia figlia dico, oggi siamo in prima linea." Riguardo alla presenza delle forze dell'ordine, ha aggiunto: "I carabinieri? Passano... Abbiamo il telefono che chiama continuamente, ma proprio continuamente. Infatti anche prima di uscire il telefono cellulare andava continuamente."

La nuova gestione e la richiesta di riservatezza

La gestione della gioielleria è ora affidata a Mariangela Sandrone e a una delle quattro figlie della famiglia Roggero. La decisione di riaprire il negozio è stata presa nonostante la difficile situazione familiare e il rischio percepito dalle titolari, come chiaramente espresso dalla stessa Sandrone.

La ripresa dell'attività rappresenta un momento significativo per la famiglia, che ha scelto di continuare l'attività nonostante le difficoltà.

A testimonianza della volontà di tutelare la propria privacy, all'esterno del negozio è stato affisso un cartello esplicito rivolto ai giornalisti. Il messaggio recita: "Gentili giornalisti, desideriamo comunicare che la nostra famiglia non rilascerà alcuna dichiarazione. Ringraziamo per la comprensione e per il rispetto del nostro dolore." Questa iniziativa evidenzia il desiderio della famiglia di affrontare questo nuovo capitolo lontano dai riflettori, concentrandosi sulla gestione dell'attività e sul superamento delle sfide presenti.