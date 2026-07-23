Un uomo, sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, è stato arrestato nei giorni scorsi dagli agenti della sottosezione della Polizia Stradale di Fano, in provincia di Pesaro Urbino. Il fermo è avvenuto lungo l'autostrada A14, nell'ambito dei potenziati servizi di vigilanza sulla rete autostradale predisposti per il periodo del controesodo estivo.

L'individuo, già gravato da precedenti penali per reati di natura predatoria, era stato individuato mentre transitava in direzione nord.

Alla vista delle pattuglie, ha tentato di sottrarsi al controllo, proseguendo la marcia nei pressi del casello di Marotta. Tuttavia, grazie al rapido intervento di un secondo equipaggio della Polizia Stradale, il veicolo è stato efficacemente convogliato verso l'uscita di Fano, dove è stato fermato in totale sicurezza.

Dettagli dell'arresto e delle violazioni contestate

Dopo le immediate procedure di identificazione, è emerso che il conducente era completamente privo di patente, non avendola mai conseguita. Ulteriori accertamenti hanno rivelato che il veicolo non era coperto dalla necessaria assicurazione RCA. A seguito di queste gravi violazioni, l'auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo e all'uomo è stata contestata una sanzione amministrativa di oltre 5.000 euro.

Al termine delle formalità, l'arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Pesaro.

Controlli della Polizia Stradale e sicurezza sulla rete autostradale

Questa operazione rientra pienamente nei servizi di vigilanza intensificati dalla Polizia Stradale, in particolare durante il periodo cruciale del controesodo estivo. L'attenzione è massima sui controlli dei veicoli e sul rigoroso rispetto delle norme di circolazione, elementi fondamentali per garantire la sicurezza stradale. La sottosezione della Polizia Stradale di Fano continua a operare con dedizione lungo l'autostrada A14, svolgendo un'importante attività di prevenzione e di contrasto alle violazioni che potrebbero compromettere l'incolumità degli utenti della strada.