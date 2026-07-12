Un escursionista è stato tratto in salvo nel primo pomeriggio del 12 luglio 2026, dopo essere rimasto bloccato nella zona della Val di Panico, nel territorio di Macerata. L'uomo, scivolato lungo il sentiero che si snoda sopra la Cengia dei Fiumarelli, si è trovato in difficoltà, impossibilitato a proseguire la sua escursione e ha quindi richiesto l'intervento dei soccorsi. L'operazione, coordinata dalla Centrale Operativa 118, ha visto il rapido dispiegamento del Soccorso Alpino e Speleologico Marche (Cnsas).

Le squadre di terra del Cnsas si sono immediatamente dirette verso l'area indicata, un tratto impervio al di sotto del Rifugio del Fargno.

Data la complessità della posizione e le condizioni dell'infortunato, è stato ritenuto necessario il supporto aereo, e per questo è stato attivato l'elicottero Icaro 01. Un tecnico di elisoccorso, utilizzando il verricello, è stato calato sul posto, raggiungendo l'escursionista. Dopo una prima valutazione sanitaria sul campo, l'uomo è stato recuperato con il triangolo di evacuazione e verricellato a bordo del velivolo. L'elicottero ha poi provveduto al trasferimento del paziente in ospedale, dove riceverà gli accertamenti e le cure necessarie. Le squadre di terra hanno fornito un supporto essenziale a tutte le fasi dell'intervento, garantendo la massima sicurezza.

L'intervento del Soccorso Alpino: rapidità e specializzazione

L'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Marche ha dimostrato ancora una volta l'efficacia della sua organizzazione e la professionalità dei suoi operatori. La segnalazione della Centrale Operativa 118 ha innescato una risposta immediata, con una perfetta sincronia tra le squadre di terra e il supporto aereo. L'impiego dell'elicottero Icaro 01 è stato cruciale per raggiungere in tempi brevi l'area impervia e per effettuare un recupero in sicurezza, grazie all'applicazione di tecniche di elisoccorso altamente specializzate. Il verricello e il triangolo di evacuazione sono strumenti fondamentali in scenari di questo tipo, permettendo di operare anche in condizioni difficili e di garantire il trasporto sicuro dell'infortunato.

Il Rifugio del Fargno: un punto critico nei Monti Sibillini

Il Rifugio del Fargno, incastonato tra i comuni di Ussita e Bolognola, rappresenta un crocevia importante per gli escursionisti e gli alpinisti che frequentano la suggestiva zona dei Monti Sibillini. La sua posizione, seppur affascinante, lo rende anche un luogo dove le condizioni meteo possono cambiare rapidamente, rendendo le escursioni particolarmente impegnative e talvolta pericolose. Non è la prima volta che questa area è teatro di operazioni di soccorso. Un precedente significativo risale al 6 gennaio 2026, quando un escursionista 31enne di Camerino rimase bloccato all'interno del rifugio. In quell'occasione, le avverse condizioni meteo, caratterizzate da neve abbondante e l'arrivo del buio, avevano reso impossibile il suo rientro a valle.

Per il salvataggio del 31enne, tre tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Marche affrontarono una vera e propria tormenta, con uno spessore di neve che superava i 50 centimetri. L'intervento si protrasse per sette lunghe ore, concludendosi con una discesa verso valle che si rivelò particolarmente ardua, sia per la stanchezza del paziente sia per l'elevato accumulo nevoso sul percorso. Durante il rientro, i soccorritori dovettero inoltre fronteggiare l'ulteriore criticità rappresentata dalla presenza di valanghe lungo l'itinerario. Una volta giunti al parcheggio di Pintura di Bolognola, il giovane fu finalmente affidato alle cure del personale del 118, ponendo fine a un'operazione complessa e rischiosa.