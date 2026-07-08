I lavori di ampliamento della piscina Zanelli a Savona sono stati ufficialmente conclusi, segnando un momento significativo per l'impianto natatorio cittadino. Questo importante intervento ha portato alla realizzazione di una nuova vasca esterna, elemento chiave del secondo lotto dei lavori, interamente finanziato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La nuova struttura è stata progettata con l'obiettivo di rispondere in modo più efficace alle crescenti esigenze delle società sportive locali e dei cittadini, offrendo spazi più ampi, moderni e funzionali per tutte le attività natatorie.

Dettagli dell'intervento e processo di gestione

La piscina Zanelli, punto di riferimento per l'attività sportiva a Savona, ha visto il suo potenziale notevolmente accresciuto da questo recente ampliamento. L'opera ha incluso la costruzione della nuova vasca esterna, che si integra con gli spazi esistenti, potenziando la capacità ricettiva dell'impianto. Il valore complessivo di questo intervento è stato stimato in 140 mila euro. Parallelamente alla conclusione dei lavori, il Comune di Savona ha avviato la procedura per l'affidamento della gestione, suscitando l'interesse di diversi candidati qualificati. Tra questi spiccano la storica Rari Nantes Savona, l'Amatori Nuoto Savona e la società romana Officina del Nuoto.

La presenza di più offerte ha reso necessaria l'indizione di una gara pubblica per selezionare il miglior gestore. La nuova gestione è prevista a partire dal 1° luglio, garantendo così continuità e rilancio delle attività.

Prospettive future e riqualificazione complessiva

Oltre all'ampliamento appena completato, l'attenzione resta alta sul progetto di riqualificazione complessiva della piscina Zanelli, da realizzare tramite la formula del project financing. Questo ambizioso piano prevede ulteriori interventi volti a modernizzare ulteriormente la struttura. Tra le principali previsioni figurano la copertura dell'impianto, la creazione di nuovi spazi commerciali integrati e l'introduzione di servizi di medicina sportiva.

L'obiettivo primario di questa visione a lungo termine è rendere l'impianto più funzionale, versatile e significativamente più attrattivo per la comunità sportiva e per tutti i cittadini di Savona. La conclusione dei lavori di ampliamento e l'imminente apertura della nuova vasca esterna rappresentano un risultato tangibile e di grande rilevanza per la città, che potrà beneficiare di una struttura rinnovata e pienamente in grado di ospitare sia attività sportive agonistiche che iniziative ricreative.