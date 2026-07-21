Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna ha proclamato uno sciopero per denunciare la grave carenza di personale e risorse che affligge l'ente. L'iniziativa, che coinvolge il personale in servizio sull'isola, mira a richiamare l'attenzione delle istituzioni sulla necessità di un piano straordinario di assunzioni. I rappresentanti sindacali hanno evidenziato come l'attuale situazione rischi di compromettere la capacità operativa del Corpo, specialmente durante il periodo estivo, quando il rischio di incendi aumenta.

I sindacati hanno sottolineato che la dotazione organica è ormai insufficiente a garantire la copertura dei servizi essenziali.

Questa protesta si svolge in un momento particolarmente delicato per la Sardegna, con la stagione degli incendi boschivi pienamente in corso e la conseguente necessità di assicurare un presidio costante del territorio. I lavoratori del Corpo forestale chiedono pertanto un intervento immediato della Regione per rafforzare significativamente l'organico e migliorare le complessive condizioni di lavoro.

Le richieste e le motivazioni della protesta

Lo sciopero del Corpo forestale si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza ambientale dell'isola. Le organizzazioni sindacali hanno ribadito con forza la richiesta di un piano straordinario di assunzioni, evidenziando come la persistente carenza di personale si ripercuota negativamente non solo sulla prevenzione e gestione degli incendi, ma anche sulla tutela complessiva dell'ambiente sardo.

A ciò si aggiunge la richiesta di una maggiore attenzione e adeguamento delle dotazioni strumentali e logistiche, anch'esse considerate insufficienti per far fronte alle attuali e crescenti esigenze operative del Corpo.

Il ruolo cruciale del Corpo forestale in Sardegna

Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna è un ente regionale fondamentale che svolge un'ampia gamma di funzioni di polizia: forestale, ambientale e giudiziaria. Tra i suoi compiti primari rientrano la prevenzione e la repressione degli incendi boschivi, la tutela del patrimonio naturale dell'isola e il controllo capillare del territorio. Questa organizzazione opera su tutto il territorio regionale, dedicandosi anche ad importanti attività di educazione ambientale e collaborando attivamente con altre istituzioni per la protezione e la salvaguardia dell'ambiente sardo.