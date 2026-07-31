Un grave incidente stradale ha scosso il pomeriggio del 31 luglio 2026 sull'autostrada A11, nel tratto compreso tra Prato Ovest e Prato Est, in direzione di Firenze. L'episodio, avvenuto poco prima delle 17 all'altezza del chilometro 16, ha visto il coinvolgimento di una moto e un'autovettura, provocando la chiusura temporanea dell'arteria e il ferimento di due persone che viaggiavano sul mezzo a due ruote. Immediatamente dopo l'accaduto, sul luogo dell'incidente sono confluite le squadre di soccorso, con il personale di Autostrade per l'Italia, gli agenti della polizia stradale e i mezzi di emergenza.

Impatto sulla viabilità e gestione delle code

La chiusura del tratto autostradale ha avuto un impatto significativo sulla viabilità. All'interno dell'area interdetta al transito, il traffico è rimasto bloccato, generando una coda di due chilometri per i veicoli diretti verso Firenze. Parallelamente, nella direzione opposta, si è formata una coda ancora più estesa, di tre chilometri, causata dalla curiosità degli automobilisti. Per mitigare i disagi e garantire la fluidità del traffico, Autostrade per l'Italia ha prontamente diffuso indicazioni per i conducenti. Agli utenti provenienti da Pisa e diretti verso il capoluogo toscano, è stato consigliato di uscire al casello di Pistoia, proseguire sulla strada statale 719 Prato‑Pistoia in direzione di Prato e rientrare in autostrada alla stazione di Prato Est, seguendo un percorso alternativo ben definito per evitare ulteriori rallentamenti.

I feriti e i soccorsi

L'incidente ha purtroppo causato il ferimento di due persone, un uomo e una donna, entrambi di circa cinquant'anni, che si trovavano a bordo della moto coinvolta nello scontro. Le loro condizioni hanno richiesto un intervento rapido e coordinato dei soccorsi. L'uomo, in particolare, ha riportato lesioni gravi ed è stato classificato in codice rosso. Per il suo trasporto urgente, è stato impiegato l'elicottero Pegaso, che lo ha condotto all'ospedale fiorentino di Careggi, una struttura di riferimento per le emergenze. La donna, sebbene ferita, si trovava in condizioni meno critiche ed è stata trasferita con un'ambulanza all'ospedale Santo Stefano di Prato per le cure necessarie, dove è stata presa in carico dal personale medico.

L'importanza strategica dell'A11 e le misure di sicurezza

L'autostrada A11, conosciuta anche come "Firenze-Mare", riveste un ruolo cruciale nel sistema viario toscano, collegando direttamente Firenze a Pisa e fungendo da snodo fondamentale per il traffico regionale e interregionale. Il tratto tra Prato Ovest e Prato Est, dove si è verificato l'incidente, è notoriamente caratterizzato da un elevato volume di traffico, sia per gli spostamenti quotidiani dei pendolari sia per i flussi di lunga percorrenza. La gestione della sicurezza e della viabilità su questa arteria è affidata a un sistema complesso che include la presenza costante di personale specializzato. Questo personale è incaricato del monitoraggio continuo della strada e dell'intervento tempestivo in caso di emergenze, come incidenti o altri imprevisti, al fine di garantire la massima sicurezza agli utenti e minimizzare i disagi.

Procedure di emergenza e informazione agli utenti

In situazioni di emergenza come quella odierna, l'efficacia delle procedure di intervento e dei sistemi di informazione assume un'importanza capitale. Le misure adottate, che includono la segnalazione immediata dell'incidente, l'attivazione dei soccorsi e la diffusione di percorsi alternativi, sono tutte finalizzate a un duplice obiettivo: garantire la sicurezza di chi transita e ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. La tempestività con cui vengono fornite le informazioni agli automobilisti e l'organizzazione delle deviazioni sono elementi chiave per gestire al meglio le criticità e ridurre al minimo l'impatto sul flusso veicolare, permettendo agli utenti di pianificare i propri spostamenti in modo consapevole e sicuro.