Nel pomeriggio del 15 luglio 2026, la provincia di Cremona è stata colpita da un violento e improvviso episodio di maltempo. Una pioggia breve ma intensa, accompagnata da forti raffiche di vento, ha flagellato la città capoluogo e i suoi dintorni per circa dieci minuti, lasciando dietro di sé una scia di danni significativi e richiedendo un massiccio dispiegamento di forze di soccorso.

Danni estesi e cento interventi dei vigili del fuoco

L'ondata di maltempo ha provocato allagamenti diffusi in diverse aree, la caduta di numerosi alberi e il danneggiamento di pali della pubblica illuminazione e delle linee elettriche.

I vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire in circa cento occasioni per far fronte alle emergenze, operando incessantemente per rimuovere ostacoli, mettere in sicurezza le zone colpite e assistere la popolazione. Particolarmente colpite sono state le aree lungo il fiume Po, dove decine di piante sono state sradicate dalla furia del vento, evidenziando la vulnerabilità di queste zone.

Due feriti non gravi durante l'evento

Il bilancio dell'evento include anche due persone ferite, entrambe soccorse prontamente dagli operatori del 118. Uno dei feriti è un carrozziere, colpito da una lamiera mentre cercava di accedere alla sua attività. L'altra persona è una donna, raggiunta dal ramo di un albero all'interno di una società canottieri.

Fortunatamente, le loro condizioni sono state giudicate non gravi, e hanno ricevuto le cure necessarie. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono state condotte in stretta collaborazione tra i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i servizi di emergenza, che hanno lavorato congiuntamente per gestire l'emergenza e ripristinare la normalità.

Allerta meteo arancione per temporali intensi

L'episodio di maltempo si è verificato in una giornata per la quale era già stata diramata un'allerta meteo arancione. L'avviso, emesso per la zona della Pianura centrale, che include il territorio cremonese, era valido per l'intera giornata del 15 luglio 2026, dalle 00:00 alle 23:59. L'allerta segnalava la concreta possibilità di temporali intensi, con rischi specifici legati a raffiche di vento, grandine e allagamenti localizzati.

La popolazione era stata invitata a mantenere un elevato livello di attenzione e a seguire gli aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche.

Questo evento sottolinea l'importanza cruciale di aderire alle indicazioni delle autorità in presenza di previsioni meteorologiche avverse. La rapidità e l'intensità con cui il maltempo ha colpito Cremona, in particolare le aree più esposte come quelle adiacenti al Po, ribadiscono la necessità di una costante vigilanza e di misure preventive adeguate per la sicurezza dei cittadini e la protezione del territorio.