A partire dal 1 agosto 2026, il collegamento ferroviario tra la stazione di Cagliari e l’aeroporto Mario Mameli di Elmas sarà significativamente potenziato. L’introduzione di due nuove coppie di corse serali, operate dal Regionale di Trenitalia, rappresenta un passo concreto per migliorare la connettività. Questa iniziativa è specificamente pensata per garantire una migliore copertura oraria ai viaggiatori che utilizzano gli ultimi voli in arrivo e in partenza dallo scalo aeroportuale sardo, offrendo maggiore flessibilità e comodità negli spostamenti.

Nuovi orari e dettagli delle corse serali

Le nuove partenze dirette da Cagliari verso l’aeroporto sono programmate con precisione: la prima corsa è fissata alle ore 23:00, con arrivo previsto a Elmas alle 23:13; la seconda partenza avverrà alle ore 23:46, con arrivo alle 23:59. Per il percorso inverso, dall’aeroporto verso Cagliari, la prima corsa partirà alle 23:23 con arrivo alle 23:36, mentre la seconda sarà operativa alle 00:12, raggiungendo Cagliari alle 00:25. Questi nuovi orari sono stati attentamente studiati per rispondere alle esigenze di un’utenza diversificata, offrendo un servizio più efficiente e puntuale sia ai passeggeri in transito sia al personale che lavora quotidianamente presso lo scalo aeroportuale, facilitando i rientri e gli spostamenti serali.

L’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca, ha evidenziato la rilevanza di questo potenziamento, dichiarando: “È un intervento concreto che risponde a una richiesta che ci è stata rappresentata più volte dagli utenti”. L’assessora ha inoltre sottolineato come “Con queste nuove corse colmiamo un vuoto importante nei collegamenti serali tra Cagliari e il principale aeroporto della Sardegna, offrendo una soluzione più efficiente a chi viaggia e a chi lavora nello scalo”. Questo testimonia l'attenzione della Regione alle necessità dei cittadini e dei lavoratori.

Il potenziamento ferroviario e la strategia in Sardegna

Il rafforzamento dei collegamenti ferroviari tra Cagliari e l’aeroporto Mario Mameli si inserisce in una strategia più ampia e consolidata di Trenitalia, focalizzata sul miglioramento della mobilità regionale in tutta la Sardegna.

Questa visione strategica è stata già applicata in altre occasioni: ad esempio, in concomitanza con eventi significativi come il Marina Cafè Noir di Elmas, Trenitalia ha già attivato servizi speciali e treni notturni sulla stessa tratta. Tali iniziative hanno dimostrato l'impegno a offrire una maggiore disponibilità di posti e una copertura oraria estesa, con collegamenti sia notturni che serali tra Cagliari ed Elmas, garantendo un supporto logistico efficace per grandi affluenze di pubblico.

La linea ferroviaria che connette Cagliari all’aeroporto rappresenta un’infrastruttura cruciale e strategica per la mobilità locale e regionale. Essa non solo facilita l’accessibilità allo scalo aeroportuale, ma risponde anche in modo proattivo alle esigenze di pendolari, viaggiatori e lavoratori, migliorando la qualità del trasporto pubblico.

Per tutte le informazioni aggiornate sui servizi, sugli orari e sulle modalità di acquisto dei biglietti, è sempre possibile consultare i canali ufficiali di Trenitalia, recarsi nelle biglietterie autorizzate o contattare il servizio di assistenza clienti.