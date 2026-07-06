Una tragedia ha scosso la mattinata di lunedì 6 luglio 2026 sulla spiaggia di Marzocca, località balneare a sud della rinomata Spiaggia di Velluto di Senigallia, in provincia di Ancona. Un anziano di circa 80 anni è deceduto a seguito di un malore improvviso mentre si trovava in acqua, a ridosso della battigia, davanti ai suoi familiari.

L'uomo, la cui identità non è stata ancora resa nota, era in compagnia della moglie in un tratto di spiaggia libera, situato tra lo stabilimento balneare "Bagni Carabiniere" e l'Hotel Atlantic. L'episodio si è verificato intorno alle ore 10:30, quando l'anziano si è accasciato improvvisamente in acqua, probabilmente colto da un arresto cardiaco o da un malore fulminante.

Immediato l'intervento dei soccorsi

La gravità della situazione è stata subito percepita dai presenti e dai bagnini di salvataggio, che sono intervenuti con prontezza per prestare i primi soccorsi. L'uomo è stato rapidamente portato a riva mentre veniva allertato il numero unico di emergenza 112. La macchina dei soccorsi si è attivata con grande rapidità, mobilitando diverse unità sul posto.

Sono giunti gli operatori sanitari dell'Avis Montemarciano, un'automedica e altro personale di salvataggio. Data la criticità delle condizioni dell'anziano, è stata richiesta anche l'attivazione dell'eliambulanza Icaro, proveniente da Torrette di Ancona. L'équipe medica è stata verricellata direttamente sulla sabbia, atterrando poi poco distante per garantire la massima celerità nell'assistenza.

Nonostante i lunghi e disperati tentativi di rianimazione cardio-polmonare effettuati dal personale medico altamente specializzato, per l'anziano non c'è stato purtroppo nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto per cause naturali. Il malore potrebbe essere stato aggravato dalle condizioni di caldo e afa che caratterizzavano la giornata in spiaggia.

Rilievi e accertamenti delle autorità

Sul luogo della tragedia sono intervenute anche le forze dell'ordine e la Guardia Costiera di Senigallia. Il loro compito è stato quello di effettuare i rilievi di rito necessari e avviare le procedure per l'identificazione della vittima, le cui generalità, come detto, non sono state ancora diffuse.

I familiari dell'uomo, presenti al momento del tragico evento, sono stati assistiti dalle autorità.

Le indagini e gli accertamenti sono tuttora in corso per chiarire ogni aspetto della vicenda e ricostruire con precisione la dinamica del tragico decesso che ha funestato la giornata di mare a Marzocca. L'articolo è in aggiornamento.