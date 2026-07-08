La Liguria riceve un significativo potenziamento degli organici della Polizia di Stato con l'assegnazione di 70 nuovi agenti, parte di un piano ministeriale. L'annuncio, dato l'8 luglio 2026 dalla Regione Liguria a Genova, specifica la distribuzione: 34 agenti alla Questura di Genova, 13 a quella di Savona, 9 al Commissariato di Alassio e 7 ciascuno alle Questure della Spezia e di Imperia.

L'incremento è stato definito dalla Regione come un "rafforzamento significativo della presenza dello Stato sul territorio", volto a rendere più efficace la prevenzione e controllo per la sicurezza dei cittadini.

L'assessore regionale alla Sicurezza, Paolo Ripamonti, ha sottolineato l'importanza di questi nuovi operatori, interpretandoli come un segnale concreto di attenzione del Governo per la regione.

Sostegno ministeriale e sinergia istituzionale

L'assessore Ripamonti ha evidenziato il ruolo del sottosegretario al Ministero dell'Interno, Nicola Molteni, per la sua "grande sensibilità". Molteni ha accolto le richieste di potenziamento della Polizia di Stato avanzate dalla Regione Liguria tramite costante interlocuzione e una nota specifica. Ripamonti ha anche ricordato la costante attenzione di Molteni per la Liguria, citando la sua partecipazione ai primi Stati Generali della Polizia Locale a Savona lo scorso dicembre.

Rinforzi estesi: Carabinieri e squadre speciali

Il rafforzamento della sicurezza in Liguria si estende anche all'Arma dei Carabinieri. La provincia di Genova ha accolto 42 nuovi militari, destinati a potenziare le stazioni territoriali, in particolare Bolzaneto, Pontedecimo e Rivarolo. A supporto, è stata impiegata la Compagnia di Intervento Operativo (CIO) del Reggimento Carabinieri di Milano, specializzata in servizi straordinari e controlli delicati nelle aree più sensibili.

L'obiettivo di questo duplice potenziamento, che coinvolge Polizia di Stato e Carabinieri, è garantire una maggiore presenza sul territorio. L'attenzione si concentrerà sulle zone commerciali e turistiche, specie in estate, e sul contrasto alla microcriminalità in aree specifiche.