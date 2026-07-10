Il sindaco di Arrone, Fabio Di Gioia, ha preso una posizione netta in merito al dibattito e alle polemiche sorte sui social dopo l'aggressione di una bambina di quattro anni, presumibilmente da un lupo. Di Gioia ha chiarito la gravità della situazione, affermando con enfasi: “Qui non è Garlasco, non servono i Ris e le tracce ematiche, qui stiamo parlando di persone. E i testimoni oculari sanno bene quello che hanno visto”. Questa dichiarazione evidenzia la priorità assoluta di tutelare la sicurezza dei cittadini e di affrontare i fatti concreti.

Il sindaco ha ribadito che la questione centrale è l'aggressione alla bambina, e che l'identità precisa dell'animale – che sia un lupo "al 100%" o un cosiddetto "lupo tarocco" – è secondaria rispetto alla necessità di garantire l'incolumità pubblica. Di Gioia ha inoltre sottolineato la sua costante attenzione alla responsabilità e trasparenza nella gestione delle informazioni, richiamando l'esperienza dell'emergenza Covid: “Dal Covid abbiamo agito con la consapevolezza di dare informazioni vere, coerenti e soprattutto verificate”. Per il primo cittadino, l'unica vera priorità è la sicurezza delle persone, e il buonsenso dovrebbe prevalere. Ha criticato aspramente il dibattito che si è spostato su “disquisizioni sterili sulla natura dell’animale, cane, gatto o lupo e che per dimostrarlo occorra un esame del Dna”, giudicandole controproducenti e lontane dalla reale criticità.

A scanso di ulteriori e inutili speculazioni, Di Gioia ha precisato che “nessuno ha mai parlato di abbattere l’animale, ma di catturarlo e seguire le procedure previste dalla legge”. Questo chiarisce l'intento dell'amministrazione di Arrone: affrontare la situazione con rigore e nel rispetto delle normative vigenti, concentrandosi sulla messa in sicurezza del territorio e dei suoi abitanti, senza ricorrere a soluzioni estreme. La sua posizione riflette un approccio pragmatico volto a risolvere il problema concreto dell'avvicinamento della fauna selvatica ai centri abitati, mantenendo un equilibrio tra la tutela delle persone e il rispetto per gli animali.

La gestione della fauna selvatica e le risposte locali

L'episodio di Arrone si inserisce in un contesto nazionale più ampio, caratterizzato da una crescente presenza di lupi e altri animali selvatici nelle vicinanze dei centri abitati. Fenomeni analoghi sono stati registrati in diverse località italiane, portando le amministrazioni comunali a implementare misure specifiche per la sicurezza dei residenti. Un esempio significativo è quello di Agnone, dove il sindaco ha emesso un'ordinanza per prevenire l'attrazione di animali selvatici. Tale provvedimento vieta su tutto il territorio comunale la somministrazione di alimenti, scarti o rifiuti che possano fungere da richiamo per la fauna selvatica, estendendo il divieto anche al conferimento improprio dei rifiuti.

Parallelamente, i Carabinieri forestali monitorano l'area per individuare eventuali animali pericolosi.

Il dibattito sulla convivenza tra l'uomo e la fauna selvatica, in particolare con i lupi e i cinghiali, coinvolge attivamente istituzioni, cittadini e forze dell'ordine. Le amministrazioni locali, come quella di Arrone, sottolineano l'importanza di agire con la massima responsabilità, adottando strategie che garantiscano la sicurezza delle persone senza ricorrere a interventi drastici. In questo quadro, la cattura degli esemplari problematici e il rigoroso rispetto delle procedure previste dalla legge rappresentano la linea d'azione privilegiata dalle autorità. L'obiettivo è trovare soluzioni equilibrate che permettano di gestire la crescente vicinanza tra l'ambiente urbano e quello naturale, prevenendo rischi e tutelando al contempo il benessere della comunità.